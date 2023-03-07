11 сотрудников кабмина Армении попали в больницу после ДТП

Напомним. 28 февраля 2023 года на трассе Екатеринбург-Реж-Алапаевск случились два ДТП с участием рейсовых автобусов. В первой аварии УАЗ выехал на встречную полосу и врезался в ПАЗ. Внутри него находились 40 пассажиров. Второй автобус тоже столкнулся с УАЗом. В результате пассажир последнего и водитель автобуса пострадали.