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Published Сегодня, 08:31

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11 сотрудников кабмина Армении попали в больницу после ДТП

7 марта 2023, 08:31
Фото: 1MI

Служебный автобус кабмина Армении попал в ДТП

Сотрудники аппарата правительства Армении попали в ДТП. Авария произошла утром 7 марта 2023 года.

В результате 11 человек были госпитализированы. Об этом рассказали в пресс-службе МВД Армении. Для выяснения всех обстоятельств случившегося инициировано расследование, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства.

Напомним. 28 февраля 2023 года на трассе Екатеринбург-Реж-Алапаевск случились два ДТП с участием рейсовых автобусов. В первой аварии УАЗ выехал на встречную полосу и врезался в ПАЗ. Внутри него находились 40 пассажиров. Второй автобус тоже столкнулся с УАЗом. В результате пассажир последнего и водитель автобуса пострадали.

Два автобуса с пассажирами попали в ДТП под Екатеринбургом
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#Ирина Кирилова#Авария#Правительство#Сотрудники#Больница#ДТП#Армения
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