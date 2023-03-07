12-летний пешеход перебегал дорогу и попал под машину в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 14:23
Published Сегодня, 14:23
Modified Сегодня, 14:25
Updated Сегодня, 14:25
По данным отделения пропаганды ГИБДД, мальчика отвезли в больницу № 3 ушибом левого коленного сустава. После ребенка отпустили домой.
Сотрудники ГАИ установили, что у автомобилистки 11-летний опыт управлением машиной. Ранее к административной ответственности она не привлекалась. Во время аварии женщина была трезва.
Сама водитель рассказала, что ехала со скоростью 40 километров в час, как вдруг увидела ребенка, готовящегося перебежать дорогу. Тогда она стала тормозить. В это время мальчик посмотрел направо и, не посмотрев налево, все же стал перебегать дорогу. Женщина не успела затормозить.
Сам мальчик рассказал, что он возвращался домой со школьного концерта. Так как пешеходного перехода он не нашел, решил перебежать дорогу.