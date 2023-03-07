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Posted Сегодня, 14:23

Published Сегодня, 14:23

Modified Сегодня, 14:25

Updated Сегодня, 14:25

12-летний пешеход перебегал дорогу и попал под машину в Нижнем Тагиле

7 марта 2023, 14:23
Фото: Отдел пропаганды ГИБДД
В Нижнем Тагиле 30-летняя водитель на машине Mazda сбила 12-летнего подростка, переходившего дорогу. Авария произошла 7 марта примерно в 14.00 около дома №21В по улице Проезжей.

По данным отделения пропаганды ГИБДД, мальчика отвезли в больницу № 3 ушибом левого коленного сустава. После ребенка отпустили домой.

Сотрудники ГАИ установили, что у автомобилистки 11-летний опыт управлением машиной. Ранее к административной ответственности она не привлекалась. Во время аварии женщина была трезва.

Фото: Отдел пропаганды ГИБДД

Сама водитель рассказала, что ехала со скоростью 40 километров в час, как вдруг увидела ребенка, готовящегося перебежать дорогу. Тогда она стала тормозить. В это время мальчик посмотрел направо и, не посмотрев налево, все же стал перебегать дорогу. Женщина не успела затормозить.

Сам мальчик рассказал, что он возвращался домой со школьного концерта. Так как пешеходного перехода он не нашел, решил перебежать дорогу.

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#Елена Озерова#Нижний Тагил#Дети#Авария#ДТП#Пешеход#ГИБДД#Новости УрФО
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