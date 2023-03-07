12-летний пешеход перебегал дорогу и попал под машину в Нижнем Тагиле

Сама водитель рассказала, что ехала со скоростью 40 километров в час, как вдруг увидела ребенка, готовящегося перебежать дорогу. Тогда она стала тормозить. В это время мальчик посмотрел направо и, не посмотрев налево, все же стал перебегать дорогу. Женщина не успела затормозить.