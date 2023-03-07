22 молодые семьи из Нижнего Тагила получили сертификаты на улучшение жилищных условий

Posted Сегодня, 03:22
Published Сегодня, 03:22
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Updated Сегодня, 03:56
Мероприятие началось с воспоминаний главы города о его переезде из общежития и покупки первой собственной квартиры. В ходе торжественной части 10 семей получили сертификаты на строительство дома или приобретение жилья в рамках государственной программы по обеспечению доступным жильем. Размер выплаты зависел от количества членов семьи и составил 40% от средней стоимости жилья в Нижнем Тагиле. Еще 12 семей получили субсидии в размере 20% от расчетной стоимости жилья.
Общая сумма, направленная на реализацию данного мероприятия в Нижнем Тагиле, составила 25,5 млн рублей.
Реализация программ возможна только при активном софинансировании со стороны муниципалитета. Принятые на себя обязательства город держит. Несмотря на непростое формирование бюджета не снижает темпов, ежегодно выделяя порядка 80% средств от общей суммы субсидирования по обоим направлениям, — сообщил глава администрации.
В конце мероприятия одна из семей взяла слово и поблагодарила главу города за полученное свидетельство.
От лица всех молодых семей, которым сегодня был вручен сертификат, хотим поблагодарить администрацию города и всех специалистов, которые занимаются реализацией данной программы. Мы все счастливы, надеемся, что новые стены подарят нам больше улыбок, прекрасных моментов и больше радости, — сказала тагильчанка Юлия Шабалина.