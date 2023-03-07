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Published Сегодня, 03:22

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Updated Сегодня, 03:56

22 молодые семьи из Нижнего Тагила получили сертификаты на улучшение жилищных условий

7 марта 2023, 03:22
Фото: TagilCity.ru
6 марта 2023 года мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев вручил молодым семьям, 8 из которых многодетные, свидетельства о праве получения выплаты на улучшение жилищных условий. Помощь была выделена на приобретение жилья, выплату ипотеки или строительство дома.

Мероприятие началось с воспоминаний главы города о его переезде из общежития и покупки первой собственной квартиры. В ходе торжественной части 10 семей получили сертификаты на строительство дома или приобретение жилья в рамках государственной программы по обеспечению доступным жильем. Размер выплаты зависел от количества членов семьи и составил 40% от средней стоимости жилья в Нижнем Тагиле. Еще 12 семей получили субсидии в размере 20% от расчетной стоимости жилья.

Фото: TagilCity.ru

Общая сумма, направленная на реализацию данного мероприятия в Нижнем Тагиле, составила 25,5 млн рублей.

Реализация программ возможна только при активном софинансировании со стороны муниципалитета. Принятые на себя обязательства город держит. Несмотря на непростое формирование бюджета не снижает темпов, ежегодно выделяя порядка 80% средств от общей суммы субсидирования по обоим направлениям, — сообщил глава администрации.

В конце мероприятия одна из семей взяла слово и поблагодарила главу города за полученное свидетельство.

От лица всех молодых семей, которым сегодня был вручен сертификат, хотим поблагодарить администрацию города и всех специалистов, которые занимаются реализацией данной программы. Мы все счастливы, надеемся, что новые стены подарят нам больше улыбок, прекрасных моментов и больше радости, — сказала тагильчанка Юлия Шабалина.
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