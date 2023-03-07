22 молодые семьи из Нижнего Тагила получили сертификаты на улучшение жилищных условий

Мероприятие началось с воспоминаний главы города о его переезде из общежития и покупки первой собственной квартиры. В ходе торжественной части 10 семей получили сертификаты на строительство дома или приобретение жилья в рамках государственной программы по обеспечению доступным жильем. Размер выплаты зависел от количества членов семьи и составил 40% от средней стоимости жилья в Нижнем Тагиле. Еще 12 семей получили субсидии в размере 20% от расчетной стоимости жилья.