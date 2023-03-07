6 домов будут газифицированы в Нижнем Тагиле в рамках проекта «Чистый воздух»

Posted Сегодня, 12:55
Published Сегодня, 12:55
Modified Сегодня, 12:58
Updated Сегодня, 12:58
Нижний Тагил единственный муниципалитет в Свердловской области, где проводятся такие мероприятия.
Реализация данного проекта позволит выполнить поставленные президентом РФ и губернатором Свердловской области задачи по догазификации населения. Эта программа, несомненно, улучшит качество жизни тагильчан. План замены печного отопления на газовое позволяет всего за 10% от сметной стоимости произвести уставку оборудования с последующим подключением. Желающие могут оставлять заявки на участие в проекте, так как программа продолжится и в дальнейшем, — сообщил заместитель главы администрации города по городскому хозяйству Андрей Лебедев.
В очереди на подключение оборудования стоит 6 домов по улицам Гайдара, Энтузиастов, Коммуны, Лисьегорской и Тагильской. Со временем количество участников программы будет увеличиваться.
Сложности заключаются в том, что некоторые дома не подходят для участия в проекте по нормативам. Например, в доме по Тагильской, 54 не было котельной. В наши обязанности входит установка котла, вывод трубы газовой за пределы участка, установка радиаторов. Заканчиваем и сдаем объект, уже «ГАЗЭКС» подключает дом от своих сетей, — рассказал директор подрядной организации МУП «Тагилдорстрой» Игорь Васильев.
В доме по улице Тагильской, 54 завершение всех работ состоится уже сегодня. Семья Кудрявцевых в октябре подала заявку на переоборудование отопления в своем доме в администрацию Ленинского района.
Решили газифицироваться, так как очень неудобно заказывать дрова, нет хорошего заезда на территорию двора, да и выходит почти 18000 рублей. Для установки всего необходимого решили утеплять помещение перед заходом в дом. Считаю, что газификация будет нам более выгодна и удобна. Это, в первую очередь, постоянное тепло, не нужно несколько раз день топить печь. Потом уже не будет мусора от дров, — делится Ольга Рудольфовна.
В дальнейшем планируется ставить оборудование в 100 домах в месяц.
Нижний Тагил попадает в программу федерального субсидирования. Сначала подключается газовое оборудование, затем дом сдается в эксплуатацию. Только по факту выполненных работ уже подается заявка на субсидирование. Сумма на каждый дом 225 тысяч рублей, но бывает так, что у заказчика уже установлено необходимое оборудование, поэтому стоимость затрат снижается, — добавил Игорь Васильев.
Участником программы может стать собственник жилого дома в газифицированном микрорайоне города Нижний Тагил. Для этого необходимо иметь печное отопление и заключить договор на газоснабжение с АО «ГАЗЭКС».