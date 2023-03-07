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Published Сегодня, 12:55

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Updated Сегодня, 12:58

6 домов будут газифицированы в Нижнем Тагиле в рамках проекта «Чистый воздух»

7 марта 2023, 12:55
Фото: TagilCity.ru
Догазификация частного сектора в рамках национального проекта «Экология» и федерального проекта «Чистый воздух» продолжается. Генподрядчик МУП «Тагилдорстрой» приступил к монтажу необходимого оборудования в домах.

Нижний Тагил единственный муниципалитет в Свердловской области, где проводятся такие мероприятия.

Реализация данного проекта позволит выполнить поставленные президентом РФ и губернатором Свердловской области задачи по догазификации населения. Эта программа, несомненно, улучшит качество жизни тагильчан. План замены печного отопления на газовое позволяет всего за 10% от сметной стоимости произвести уставку оборудования с последующим подключением. Желающие могут оставлять заявки на участие в проекте, так как программа продолжится и в дальнейшем, — сообщил заместитель главы администрации города по городскому хозяйству Андрей Лебедев.

В очереди на подключение оборудования стоит 6 домов по улицам Гайдара, Энтузиастов, Коммуны, Лисьегорской и Тагильской. Со временем количество участников программы будет увеличиваться.

Сложности заключаются в том, что некоторые дома не подходят для участия в проекте по нормативам. Например, в доме по Тагильской, 54 не было котельной. В наши обязанности входит установка котла, вывод трубы газовой за пределы участка, установка радиаторов. Заканчиваем и сдаем объект, уже «ГАЗЭКС» подключает дом от своих сетей, — рассказал директор подрядной организации МУП «Тагилдорстрой» Игорь Васильев.

В доме по улице Тагильской, 54 завершение всех работ состоится уже сегодня. Семья Кудрявцевых в октябре подала заявку на переоборудование отопления в своем доме в администрацию Ленинского района.

Решили газифицироваться, так как очень неудобно заказывать дрова, нет хорошего заезда на территорию двора, да и выходит почти 18000 рублей. Для установки всего необходимого решили утеплять помещение перед заходом в дом. Считаю, что газификация будет нам более выгодна и удобна. Это, в первую очередь, постоянное тепло, не нужно несколько раз день топить печь. Потом уже не будет мусора от дров, — делится Ольга Рудольфовна.

В дальнейшем планируется ставить оборудование в 100 домах в месяц.

Нижний Тагил попадает в программу федерального субсидирования. Сначала подключается газовое оборудование, затем дом сдается в эксплуатацию. Только по факту выполненных работ уже подается заявка на субсидирование. Сумма на каждый дом 225 тысяч рублей, но бывает так, что у заказчика уже установлено необходимое оборудование, поэтому стоимость затрат снижается, — добавил Игорь Васильев.

Участником программы может стать собственник жилого дома в газифицированном микрорайоне города Нижний Тагил. Для этого необходимо иметь печное отопление и заключить договор на газоснабжение с АО «ГАЗЭКС».

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#Анастасия Стрежнева#МУП Тагилдорстрой#Газификация#Чистый воздух#Экология#Общество#Нижний Тагил#Свердловская область#Андрей Лебедев#Игорь Васильев#Администрация#Администрация Нижнего Тагила
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