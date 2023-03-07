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Published Сегодня, 03:55

Modified Сегодня, 03:57

Updated Сегодня, 03:57

Биометрические загранпаспорта вновь выдают в Екатеринбурге

7 марта 2023, 03:55
Фото: 1MI
В Свердловской области, в том числе в региональной столице Екатеринбурге, снова выдают загранпаспорта нового вида — биометрические, сроком на 10 лет.

Документы предоставят в порядке очереди. Сначала удостоверения личности получат свердловчане, которые отправили заявку раньше других — еще до приостановки приема обращений. Об этом сообщил глава пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.

Напомним, что граждане не могли обратиться за биометрическим загранпаспортом через портал «Госуслуги» со 2 февраля 2023 года. Со слов представителя ведомства, наблюдались технические проблемы на внешних ресурсах. Так, «Гознак» сослался на временный недостаток микросхем и увеличившийся спрос на документы, благодаря которым осуществляется выезд заграницу.

В Свердловской области прекращен прием заявлений на выдачу 10-летних загранпаспортов
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#Анна Варнакина#Екатеринбург#Загранпаспорт#Заграница#МВД#Общество#Валерий Горелых
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