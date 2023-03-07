Биометрические загранпаспорта вновь выдают в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 03:55
Published Сегодня, 03:55
Modified Сегодня, 03:57
Updated Сегодня, 03:57
Документы предоставят в порядке очереди. Сначала удостоверения личности получат свердловчане, которые отправили заявку раньше других — еще до приостановки приема обращений. Об этом сообщил глава пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.
Напомним, что граждане не могли обратиться за биометрическим загранпаспортом через портал «Госуслуги» со 2 февраля 2023 года. Со слов представителя ведомства, наблюдались технические проблемы на внешних ресурсах. Так, «Гознак» сослался на временный недостаток микросхем и увеличившийся спрос на документы, благодаря которым осуществляется выезд заграницу.