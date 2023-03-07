Биометрические загранпаспорта вновь выдают в Екатеринбурге

Напомним, что граждане не могли обратиться за биометрическим загранпаспортом через портал «Госуслуги» со 2 февраля 2023 года. Со слов представителя ведомства, наблюдались технические проблемы на внешних ресурсах. Так, «Гознак» сослался на временный недостаток микросхем и увеличившийся спрос на документы, благодаря которым осуществляется выезд заграницу.