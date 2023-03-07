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Posted Сегодня, 03:37

Published Сегодня, 03:37

Modified Сегодня, 03:40

Updated Сегодня, 03:40

Более 150 спортсменов будут бороться за «Кубок медной горы» в Нижнем Тагиле

7 марта 2023, 03:37
Фото: TagilCity.ru
В турнире летающих лыжников «Кубок медной горы», который пройдет в Нижнем Тагиле, соберутся более 150 спортсменов из России, Казахстана и Беларуси.

На состязания по прыжкам с трамплина приедут серебряные призеры Олимпийских игр 2022 года, а также победители и призеры других всероссийских и международных мероприятий. Информацию озвучил свердловский замминистра физической культуры и спорта Сергей Набоких во время заседания областного оргкомитета.

Из обсуждения следует, что большинство подготовительных работ уже завершилось. К мероприятию почти подготовили городскую и спортивную инфраструктуру Нижнего Тагила. На данный момент ищутся решения вопросов, связанных с питанием, здравоохранением, размещением летающих лыжников на время стартов, и другие.

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Известно, что из Казахстана на Средний Урал прибудет 5 прыгунов и 2 прыгуньи с трамплина, еще 2 спортсмена поучаствуют в двоеборье. Из Беларуси приедут 4 летающих лыжника и 2 лыжницы, сообщила член федерации по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью (ФПЛД) Анна Шилкова. Со слов представителя организации в России, на состязания заявились жители различных регионов страны, в том числе выходцы из Свердловской области.

Пресс-служба администрации Нижнего Тагила сообщает, что с 10 по 12 марта можно будет бесплатно занять место на трибунах. Для всех, кто захочет увидеть соревнования из дома, будут вестись прямые трансляции на телеканалах «Матч!».

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