Более 150 спортсменов будут бороться за «Кубок медной горы» в Нижнем Тагиле

Известно, что из Казахстана на Средний Урал прибудет 5 прыгунов и 2 прыгуньи с трамплина, еще 2 спортсмена поучаствуют в двоеборье. Из Беларуси приедут 4 летающих лыжника и 2 лыжницы, сообщила член федерации по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью (ФПЛД) Анна Шилкова. Со слов представителя организации в России, на состязания заявились жители различных регионов страны, в том числе выходцы из Свердловской области.