Более 150 спортсменов будут бороться за «Кубок медной горы» в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 03:37
Published Сегодня, 03:37
Modified Сегодня, 03:40
Updated Сегодня, 03:40
На состязания по прыжкам с трамплина приедут серебряные призеры Олимпийских игр 2022 года, а также победители и призеры других всероссийских и международных мероприятий. Информацию озвучил свердловский замминистра физической культуры и спорта Сергей Набоких во время заседания областного оргкомитета.
Из обсуждения следует, что большинство подготовительных работ уже завершилось. К мероприятию почти подготовили городскую и спортивную инфраструктуру Нижнего Тагила. На данный момент ищутся решения вопросов, связанных с питанием, здравоохранением, размещением летающих лыжников на время стартов, и другие.
Известно, что из Казахстана на Средний Урал прибудет 5 прыгунов и 2 прыгуньи с трамплина, еще 2 спортсмена поучаствуют в двоеборье. Из Беларуси приедут 4 летающих лыжника и 2 лыжницы, сообщила член федерации по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью (ФПЛД) Анна Шилкова. Со слов представителя организации в России, на состязания заявились жители различных регионов страны, в том числе выходцы из Свердловской области.
Пресс-служба администрации Нижнего Тагила сообщает, что с 10 по 12 марта можно будет бесплатно занять место на трибунах. Для всех, кто захочет увидеть соревнования из дома, будут вестись прямые трансляции на телеканалах «Матч!».