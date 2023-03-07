Газодымозащитные комплекты и налобные фонари закупает ГБ № 4 в Нижнем Тагиле

Пожарные фильтрующие самоспасатели защищают людей от токсичных продуктов горения во время пожара. В техзадании указано, что рабочая часть комплекта должна состоять из капюшона со смотровым окном и комбинированного фильтра. Цвет капюшона — сигнального красного или желтого цвета. Каждая единица товара весом не более одного килограмма должна находиться в футляре и герметичной упаковке, рассчитанной на срок хранения не менее шести лет.