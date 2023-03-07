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Posted Сегодня, 13:25

Published Сегодня, 13:25

Modified Сегодня, 13:30

Updated Сегодня, 13:30

Газодымозащитные комплекты и налобные фонари закупает ГБ № 4 в Нижнем Тагиле

7 марта 2023, 13:25
Фото: 1MI
Горбольница № 4 Нижнего Тагила объявила закупки на газодымозащитные комплекты, налобные светодиодные фонари и противопожарную дверь.

На покупку 170 газодымозащитных комплектов больница была готова потратить 306 тысяч рублей. Однако ООО «Защитные материалы» из Перми предложило поставить товар за 224 тысячи рублей, с этой фирмой и будет заключен контракт.

Пожарные фильтрующие самоспасатели защищают людей от токсичных продуктов горения во время пожара. В техзадании указано, что рабочая часть комплекта должна состоять из капюшона со смотровым окном и комбинированного фильтра. Цвет капюшона — сигнального красного или желтого цвета. Каждая единица товара весом не более одного килограмма должна находиться в футляре и герметичной упаковке, рассчитанной на срок хранения не менее шести лет.

Также в ГБ № 4, расположенной на улице Солнечная, установят новую противопожарную дверь. Максимальная цена контракта на нее составляла 32 тысячи рублей, но ООО СКБ ЧОП «Скорпион-С» из Нижнего Тагила готово поставить ее за 27 тысяч рублей.

Стальная глухая внутренняя противопожарная дверь с внешней стороны будет открываться ключом, а с внутренней — вертушкой. Полотно должно быть коричневого цвета с доводчиком. Такая дверь предназначается для того, чтобы преграждать путь распространения пожара от места возгорания по зданию и не допускать притока кислорода к очагу возгорания.

Кроме того, медучреждение хотело закупить 70 налобных светодиодных фонарей за 17,5 тысячи рублей. Но на этот тендер заявок не поступило, он признан несостоявшимся.

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