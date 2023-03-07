Изъятие приставами ребенка у отца прокомментировал свердловский детский омбудсмен

Posted Сегодня, 13:42
Published Сегодня, 13:42
Modified Сегодня, 13:44
Updated Сегодня, 13:44
Он отметил, что приставы действовали согласно закону. А вот родители ребенка из-за того, что не смогли обсудить ситуацию, втянули в свои проблемы ребенка, пишет Е1.
Мы не собираемся никого там мирить или ещё что-то. Просто посмотрите с точки зрения ребёнка: если вам, взрослым, тяжело, а ребёнку-то какого? Вы договоритесь ради ребёнка. Тем более если есть решение суда, его надо выполнять, - добавил детский омбудсмен.
Также, по его словам, папа девочки не хотел отдавать дочь силовикам и «истерично рыдал». Все это длилось более двух часов, поэтому ребенок и испугался, считает Игорь Мороков. Также он добавил, что по решению суда до завершения процедуры развода, дочка должна находиться с матерью.