Изъятие приставами ребенка у отца прокомментировал свердловский детский омбудсмен

Также, по его словам, папа девочки не хотел отдавать дочь силовикам и «истерично рыдал». Все это длилось более двух часов, поэтому ребенок и испугался, считает Игорь Мороков. Также он добавил, что по решению суда до завершения процедуры развода, дочка должна находиться с матерью.