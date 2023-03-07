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Posted Сегодня, 13:42

Published Сегодня, 13:42

Modified Сегодня, 13:44

Updated Сегодня, 13:44

Изъятие приставами ребенка у отца прокомментировал свердловский детский омбудсмен

7 марта 2023, 13:42
Фото: 1MI
Ситуацию с изъятием 7-летней девочки у отца в Екатеринбурге судебными приставами в касках и бронежилетах прокомментировал Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков. Он встал на сторону силовиков.

Он отметил, что приставы действовали согласно закону. А вот родители ребенка из-за того, что не смогли обсудить ситуацию, втянули в свои проблемы ребенка, пишет Е1.

Мы не собираемся никого там мирить или ещё что-то. Просто посмотрите с точки зрения ребёнка: если вам, взрослым, тяжело, а ребёнку-то какого? Вы договоритесь ради ребёнка. Тем более если есть решение суда, его надо выполнять, - добавил детский омбудсмен.

Также, по его словам, папа девочки не хотел отдавать дочь силовикам и «истерично рыдал». Все это длилось более двух часов, поэтому ребенок и испугался, считает Игорь Мороков. Также он добавил, что по решению суда до завершения процедуры развода, дочка должна находиться с матерью.

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#Елена Озерова#Приставы#Силовики#Каски#Ребенок#Отец#Омбудсмен#Происшествия#Новости УрФО#Дети
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