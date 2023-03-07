Крановщица из Нижнего Тагила получила орден «За заслуги перед Отечеством»

Posted Сегодня, 15:06
Published Сегодня, 15:06
Modified Сегодня, 15:08
Updated Сегодня, 15:08
Указ об этом подписал президент Владимир Путин. Медаль крановщице вручил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, сообщает пресс-служба ЕВРАЗ НТМК.
Известно, что Елена Грачева пришла в конвертерный цех тагильского металлургического комбината 20 лет назад. Она владеет всеми видами кранов, также она предвидит возможные неполадки оборудования.
За пять лет бригада крановщицы каждый месяц перевыполняла программу по отгрузке металла на 101-110%. А 12 лет назад Елена стала лауреатом премии имени первой в мире женщины горновой Фаины Шаруновой.