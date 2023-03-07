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Posted Сегодня, 08:43

Published Сегодня, 08:43

Modified Сегодня, 08:45

Updated Сегодня, 08:45

«Мама, они нас сгрызут!»: Стая собак загнала детей на горку под Краснотурьинском

7 марта 2023, 08:43
Фото: 1MI

Стая собак загнала детей на горку под Краснотурьинском

В поселке Рудничный под Краснотурьинском стая собак загнала гуляющих во дворе мальчиков на детскую горку. Убегая, ребята кричали: «Мама, они нас сгрызут!».

Крики услышала мама одного из мальчиков Алена. Она выбежала из квартиры на улицу и стала отгонять псов. Помогал ей в этом случайный прохожий, сообщается в сообществе «Жизнь Краснотурьинска».

Как рассказали местные жители, животных прикормили охранники общежития, которое находится поблизости. Однако эта стая пугает некоторых жителей. По их словам, с началом весны собаки стали вести себя достаточно агрессивно.

Алена отметила, что на следующий день после происшествия со стаей случилось еще одно – сын шел в школе и на перекрестке его вновь окружили собаки. Мальчику пришлось звонить папе, чтобы он приехал и отвез его до школы.

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#Стая#Собаки#Детская площадка#Стая собак#Дети#Краснотурьинск#Происшествия#Новости УрФО#Елена Озерова
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