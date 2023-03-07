«Мама, они нас сгрызут!»: Стая собак загнала детей на горку под Краснотурьинском

Posted Сегодня, 08:43
Published Сегодня, 08:43
Modified Сегодня, 08:45
Updated Сегодня, 08:45
Крики услышала мама одного из мальчиков Алена. Она выбежала из квартиры на улицу и стала отгонять псов. Помогал ей в этом случайный прохожий, сообщается в сообществе «Жизнь Краснотурьинска».
Как рассказали местные жители, животных прикормили охранники общежития, которое находится поблизости. Однако эта стая пугает некоторых жителей. По их словам, с началом весны собаки стали вести себя достаточно агрессивно.
Алена отметила, что на следующий день после происшествия со стаей случилось еще одно – сын шел в школе и на перекрестке его вновь окружили собаки. Мальчику пришлось звонить папе, чтобы он приехал и отвез его до школы.