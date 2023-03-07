«Мама, они нас сгрызут!»: Стая собак загнала детей на горку под Краснотурьинском

Крики услышала мама одного из мальчиков Алена. Она выбежала из квартиры на улицу и стала отгонять псов. Помогал ей в этом случайный прохожий, сообщается в сообществе «Жизнь Краснотурьинска».



Как рассказали местные жители, животных прикормили охранники общежития, которое находится поблизости. Однако эта стая пугает некоторых жителей. По их словам, с началом весны собаки стали вести себя достаточно агрессивно.