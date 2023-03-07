Матчи "Спартака" в КР для болельщиков с сезонными абонементами будут бесплатными

Напомним, что действие fan-ID стало обязательным с 1 декабря на всех стадионах страны. Последний матч "Спартака" с "Уралом" посетило чуть больше четырех тысяч зрителей, при том, что ответный поединок 1/4 финала Кубка России против московского "Локомотива" собрал 15 тысяч болельщиков.