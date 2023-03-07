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Posted Сегодня, 05:55

Published Сегодня, 05:55

Modified Сегодня, 05:56

Updated Сегодня, 05:56

Матчи "Спартака" в КР для болельщиков с сезонными абонементами будут бесплатными

Сегодня, 05:55
В "Спартаке" рассказали, кто сможет попасть на Кубок России бесплатно. Такими счастливчиками окажутся обладатели сезонных абонементов, оформившие fan-ID.

Об этом сообщает "Советский спорт", ссылаясь на "РБ-Спорт".

По словам генерального директора красно-белых Евгения Мележикова, в клубе сейчас озабочены тем, как поднять посещаемость после введения на арене персонифицированной карты болельщика.

Напомним, что действие fan-ID стало обязательным с 1 декабря на всех стадионах страны. Последний матч "Спартака" с "Уралом" посетило чуть больше четырех тысяч зрителей, при том, что ответный поединок 1/4 финала Кубка России против московского "Локомотива" собрал 15 тысяч болельщиков.

Ранее стало известно о том, что сразу две партии Государственной думы РФ готовят инициативы по отмене нового закона как минимум до его дальнейшей доработки.

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