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Posted Сегодня, 08:41

Published Сегодня, 08:41

Modified Сегодня, 08:43

Updated Сегодня, 08:43

Мобилизованный из Свердловской области получал двойное довольствие из-за ошибки

7 марта 2023, 08:41
Фото: 1MI
Призванный в рамках частичной мобилизации житель Свердловской области получал двойное денежное довольствие. Причиной стала ошибка.

Дело в том, что мужчина, которому приходили выплаты, является полной тезкой другого мобилизованного. Об этом рассказал депутат Госдумы Максим Иванов.

По его словам, мужчина, которому зарплата не приходила, подавал в бухгалтерию реквизиты в одном банке, а его тезка получал средства через другой. По словам Иванова, военный с декабря месяца пытается доказать, что не получает довольствие. Он обратился в единый расчетный центр, откуда его отправили в ПСБ. Там мужчине помочь не смогли и отослали обратно в ЕРЦ.

На данный момент мобилизованный находится в зоне СВО. Ходить по инстанциям он не может.

Напомним, ранее жительницы Асбестовского района заявляли что не могут получить выплаты за ордена Мужества, которыми были награждены их сыновья посмертно. Женщинам об этом не сказали.

Об отсутствии выплат за орден Мужества погибшего на СВО сына заявила жительница Урала
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#Мобилизованные#Проблемы#Выплаты#Зарплата#Общество#Новости УрФО#Свердловская область#Ирина Кирилова
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