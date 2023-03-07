Мобилизованный из Свердловской области получал двойное довольствие из-за ошибки

По его словам, мужчина, которому зарплата не приходила, подавал в бухгалтерию реквизиты в одном банке, а его тезка получал средства через другой. По словам Иванова, военный с декабря месяца пытается доказать, что не получает довольствие. Он обратился в единый расчетный центр, откуда его отправили в ПСБ. Там мужчине помочь не смогли и отослали обратно в ЕРЦ.