Названы победители конкурса «Лучник Future»

Posted Сегодня, 10:06
Published Сегодня, 10:06
Modified Сегодня, 10:06
Updated Сегодня, 10:06
Имена лауреатов были объявлены после открытых защит студенческих проектов в онлайн-формате перед экспертами и жюри конкурса, - сообщает mkset.ru.
Команды, ставшие победителями, - "Авантюристки" (НИУ "Высшая школа экономики"), "CCPR - Союз Сибирских Пиарщиков" (Сибирский федеральный университет), Studband (Сибирский федеральный университет), "PRянички" (Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого), SOUP (НИУ "Высшая школа экономики") и Lil Bi (Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого).
"В этом году участники вновь продемонстрировали достойный уровень проектов. Мы видим, что студенты заинтересованы в практическом применении своих знаний уже на этапе обучения. Для бизнеса это отличная возможность получить свежие и смелые идеи, которые можно реализовать на практике. Мы уверены, что конкурс будет продолжаться и в следующем году мы увидим еще больше талантливых работ", - прокомментировала результаты конкурса исполнительный директор "Лучник Future" Юлия Мохова.
Напомним, что на конкурс было подано 86 коммуникационных проектов. Для решения задач командам были представлены шесть реальных PR-кейсов от партнеров конкурса, включая коммерческие и общественные организации ("Московский метрополитен", "Форум Доноров", "Ситикард", ТМК, "Норильский никель" и "Полюс Вернинское").
Учредителем конкурса выступила дирекция национальной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник», медиахолдинг 1MI - информационный партнер проекта.