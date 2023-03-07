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Updated Сегодня, 10:06

Названы победители конкурса «Лучник Future»

7 марта 2023, 10:06
Фото: luchnik.ru
Определены результаты второго всероссийского конкурса студенческих команд "Лучник Future" в области развития общественных связей. Всего 72 студенческие команды из 18 городов России приняли участие в конкурсе.

Имена лауреатов были объявлены после открытых защит студенческих проектов в онлайн-формате перед экспертами и жюри конкурса, - сообщает mkset.ru.

Команды, ставшие победителями, - "Авантюристки" (НИУ "Высшая школа экономики"), "CCPR - Союз Сибирских Пиарщиков" (Сибирский федеральный университет), Studband (Сибирский федеральный университет), "PRянички" (Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого), SOUP (НИУ "Высшая школа экономики") и Lil Bi (Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого).

"В этом году участники вновь продемонстрировали достойный уровень проектов. Мы видим, что студенты заинтересованы в практическом применении своих знаний уже на этапе обучения. Для бизнеса это отличная возможность получить свежие и смелые идеи, которые можно реализовать на практике. Мы уверены, что конкурс будет продолжаться и в следующем году мы увидим еще больше талантливых работ", - прокомментировала результаты конкурса исполнительный директор "Лучник Future" Юлия Мохова.

Напомним, что на конкурс было подано 86 коммуникационных проектов. Для решения задач командам были представлены шесть реальных PR-кейсов от партнеров конкурса, включая коммерческие и общественные организации ("Московский метрополитен", "Форум Доноров", "Ситикард", ТМК, "Норильский никель" и "Полюс Вернинское").

Учредителем конкурса выступила дирекция национальной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник», медиахолдинг 1MI - информационный партнер проекта.

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