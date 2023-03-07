Названы победители конкурса «Лучник Future»

"В этом году участники вновь продемонстрировали достойный уровень проектов. Мы видим, что студенты заинтересованы в практическом применении своих знаний уже на этапе обучения. Для бизнеса это отличная возможность получить свежие и смелые идеи, которые можно реализовать на практике. Мы уверены, что конкурс будет продолжаться и в следующем году мы увидим еще больше талантливых работ", - прокомментировала результаты конкурса исполнительный директор "Лучник Future" Юлия Мохова.