TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:25

Published Сегодня, 10:25

Modified Сегодня, 10:27

Updated Сегодня, 10:27

О причинах изъятия девочки приставами у отца в Екатеринбурге рассказала ее мама

7 марта 2023, 10:25
Фото: 1MI
Мать девочки, которую приставы силой забрали у отца в Екатеринбурге, рассказала о причинах произошедшего.

По словам матери 7-летнего ребенка, бывший муж часто караулил ее у работы, магазина и других мест. А когда она переехала в Челябинск, от его бывшей жены и взрослой дочки от первого брака ей стали поступать угрозы, пишет Е1.

Они ставили мне условия: либо мы со старшим сыном отказываемся от всего, Олег становится собственником дома, а они отстают от нашей дочери, либо мне будет очень плохо, — рассказала женщина.

Дочка попросила маму, чтобы она на некоторое время осталась вместе с отцом. Далее они договорились, что ребенок пробудет с папой два дня. Но мужчина не стал возвращать дочку.

После, по словам матери девочки, он настраивал ребенка против нее и говорил ей, что мать плохая. А судебные приставы забрали ребенка, так как на законных основаниях дочь должна быть с мамой.

Силовики в бронежилетах забрали дочь у отца из Нижнего Тагила
Узнать подробнее
#Екатеринбург#Дети#Приставы#Ребенок#Отец#Суд#Происшествия#Новости УрФО#Елена Озерова
Подпишитесь
«Одно из лучших строений тех лет»: в Нижнем Тагиле ремонтируют школу №32
Сегодня, 09:28
Итоги недели: сероводород в воздухе и съемки навозного поля
Вчера, 06:41
«Окружение и мешки на головах»: освобожденный тагильчанин рассказал о плене в Украине
3 марта 15:13
Долги ВСМПО и банкротство ВГОКа. Крупные арбитражные дела за февраль
Вчера, 11:46
Смена глав свердловского Минздрава не решает крупных проблем в сфере медицины
4 марта 03:54
Пациент объяснил, почему полз на коленях в травмпункт в Каменске-Уральском
Сегодня, 08:22