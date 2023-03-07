О причинах изъятия девочки приставами у отца в Екатеринбурге рассказала ее мама

Posted Сегодня, 10:25
Published Сегодня, 10:25
Modified Сегодня, 10:27
Updated Сегодня, 10:27
По словам матери 7-летнего ребенка, бывший муж часто караулил ее у работы, магазина и других мест. А когда она переехала в Челябинск, от его бывшей жены и взрослой дочки от первого брака ей стали поступать угрозы, пишет Е1.
Они ставили мне условия: либо мы со старшим сыном отказываемся от всего, Олег становится собственником дома, а они отстают от нашей дочери, либо мне будет очень плохо, — рассказала женщина.
Дочка попросила маму, чтобы она на некоторое время осталась вместе с отцом. Далее они договорились, что ребенок пробудет с папой два дня. Но мужчина не стал возвращать дочку.
После, по словам матери девочки, он настраивал ребенка против нее и говорил ей, что мать плохая. А судебные приставы забрали ребенка, так как на законных основаниях дочь должна быть с мамой.