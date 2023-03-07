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Posted Сегодня, 09:28

Published Сегодня, 09:28

Modified Сегодня, 09:34

Updated Сегодня, 09:34

«Одно из лучших строений тех лет»: в Нижнем Тагиле ремонтируют школу №32

7 марта 2023, 09:28
Фото: TagilCity.ru
В Нижнем Тагиле продолжается ремонт школы №32

В Нижнем Тагиле ремонтируют старинную школу №32

7 марта в школе №32 прошло рабочее совещание с участием главы Нижнего Тагила Владислава Пинаева и представителей подрядной организации. О ходе капремонта, новшествах и состоянии старинного здания — в материале TagilCity.ru.

Сейчас в школе ведутся демонтажные работы, внутри старая отделка уже была убрана, подрядчик занимается разбором перекрытий. Основная работа, которая предстоит строителям, — к апрелю закончить ремонт кровли здания. 

Работы ведутся в графике, где-то с опережением. В первую очередь, надо закончить с кровлей до первых дождей, чтобы минимизировать протечки, которые могут быть, и продолжать здесь уже внутренние работы, — сообщил глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.
К апрелю в школе №32 Нижнего Тагила должны успеть сделать кровлюК апрелю в школе №32 Нижнего Тагила должны успеть сделать кровлю
К апрелю в школе №32 Нижнего Тагила должны успеть сделать кровлюК апрелю в школе №32 Нижнего Тагила должны успеть сделать кровлю
К апрелю в школе №32 Нижнего Тагила должны успеть сделать кровлюК апрелю в школе №32 Нижнего Тагила должны успеть сделать кровлю
К апрелю в школе №32 Нижнего Тагила должны успеть сделать кровлю
Фото: TagilCity.ru

Далее рабочие перейдут к итоговой отделке, это будет ближе к июлю. К тому времени ЗАО «Стройкомплекс» предоставит дизайнерские решения по всей школе. «Будем стараться вас удивлять», — пообещал Георгий Полевщиков, заместитель генерального директора ЗАО «Стройкомплекс».

В новой 32-й будет полностью переделан пищеблок. Как пояснил подрядчик, вместо прежнего небольшого помещения, будет столовая с полным циклом, она займет весь этаж. Кроме того, на каждом этаже будет располагаться по два туалета — мужской и женский. Раньше ребятам приходилось бегать с этажа на этаж.

В школе №32 увеличат пищеблок и построят по два туалета на этажеВ школе №32 увеличат пищеблок и построят по два туалета на этаже
В школе №32 увеличат пищеблок и построят по два туалета на этажеВ школе №32 увеличат пищеблок и построят по два туалета на этаже
В школе №32 увеличат пищеблок и построят по два туалета на этажеВ школе №32 увеличат пищеблок и построят по два туалета на этаже
В школе №32 увеличат пищеблок и построят по два туалета на этажеВ школе №32 увеличат пищеблок и построят по два туалета на этаже
В школе №32 увеличат пищеблок и построят по два туалета на этажеВ школе №32 увеличат пищеблок и построят по два туалета на этаже
В школе №32 увеличат пищеблок и построят по два туалета на этаже
Фото: TagilCity.ru
Пока никаких сложностей не обнаружено. По чердаку есть локальные протечки, будут меняться полностью чердачные перекрытия, для нас это нормальные работы, — отметил Георгий Полевщиков.

Единственная сложность на объекте, о которой упомянул подрядчик, связана с необходимостью увеличить диаметр трубы теплоснабжения. Кстати, именно по этой причине раньше поступали жалобы на холод в учреждении. По заверению ЗАО «Стройкомплекс», дети и учителя больше не будут мерзнуть. Иная точка технологического присоединения к сетям позволит справляться с возросшими мощностями школы и не перегружать тепловые сети квартала. По этому поводу уже запланировано совещание с главой и представителями ресурсоснабжающих организаций Нижнего Тагила.

Больших сложностей на объекте в Нижнем Тагиле у подрядчика нетБольших сложностей на объекте в Нижнем Тагиле у подрядчика нет
Больших сложностей на объекте в Нижнем Тагиле у подрядчика нетБольших сложностей на объекте в Нижнем Тагиле у подрядчика нет
Больших сложностей на объекте в Нижнем Тагиле у подрядчика нетБольших сложностей на объекте в Нижнем Тагиле у подрядчика нет
Больших сложностей на объекте в Нижнем Тагиле у подрядчика нетБольших сложностей на объекте в Нижнем Тагиле у подрядчика нет
Больших сложностей на объекте в Нижнем Тагиле у подрядчика нетБольших сложностей на объекте в Нижнем Тагиле у подрядчика нет
Больших сложностей на объекте в Нижнем Тагиле у подрядчика нет
Фото: TagilCity.ru

Для сокращения сроков постройки подрядчик будет применять новую технологию: сначала будет выполнена черновая отделка, потом будут прокладывать электрику по штробам.

Думаю, что с тем опытом и количеством объектов, которые «Стройкомплекс» уже выполнил в Нижнем Тагиле, хуже от этого точно не будет. Как говорится, они уже шишек набили, и будут только улучшать свои технологии, — отметил мэр.
Капремонтом школы № 32 в Нижнем Тагиле займется местная фирма
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Интересно, что подрядчики отмечают хорошее конструктивное состоянии здания школы №32, выполненное в 30-х годах прошлого века. По предположению подрядчика, работы здесь велись максимально профессионально. У подрядчика это уже пятая по счету школа. Ранее компания отремонтировала в Нижнем Тагиле школы №56, 72, 85 и 23.

Хотелось бы сказать, что объект, хоть и самый древний, но, как мы сейчас побеседовали с подрядчиками, по качеству тех работ 30-х годов прошлого века — одно из самых лучших строений, — сказал мэр.
Ремонт школы №32 будет окончен до декабря 2023 годаРемонт школы №32 будет окончен до декабря 2023 года
Ремонт школы №32 будет окончен до декабря 2023 годаРемонт школы №32 будет окончен до декабря 2023 года
Ремонт школы №32 будет окончен до декабря 2023 года
Фото: TagilCity.ru

Ремонт школы ведется в рамках национального проекта «Образование». Сроки строительства, мягко говоря, сжатые — все должно быть закончено до декабря 2023 года.

Работы ведутся в графике, где-то с опережением. Сроки сжатые, до конца года все должно быть закончено. Школа делается в рамках национального проекта «Образование». Подвести федерацию, область и самих себя мы не имеем никакого права. Школу ждут, даже судя по количеству просмотров в соцсетях, по комментариям, видимо это и ученики, и преподаватели, и выпускники, и родители школьников. Мне не раз рассказывали: еще в советское время школьникам обещали, что «на будущий год» будет ремонт, но уже внучка ходит в школу, а ремонт только сейчас начался, — отметила глава Нижнего Тагила.
214,3 млн выделено на ремонт школы № 32 в Нижнем Тагиле
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