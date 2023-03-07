«Одно из лучших строений тех лет»: в Нижнем Тагиле ремонтируют школу №32

Единственная сложность на объекте, о которой упомянул подрядчик, связана с необходимостью увеличить диаметр трубы теплоснабжения. Кстати, именно по этой причине раньше поступали жалобы на холод в учреждении. По заверению ЗАО «Стройкомплекс», дети и учителя больше не будут мерзнуть. Иная точка технологического присоединения к сетям позволит справляться с возросшими мощностями школы и не перегружать тепловые сети квартала. По этому поводу уже запланировано совещание с главой и представителями ресурсоснабжающих организаций Нижнего Тагила.