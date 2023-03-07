«Одно из лучших строений тех лет»: в Нижнем Тагиле ремонтируют школу №32

Posted Сегодня, 09:28
Published Сегодня, 09:28
Modified Сегодня, 09:34
Updated Сегодня, 09:34
Сейчас в школе ведутся демонтажные работы, внутри старая отделка уже была убрана, подрядчик занимается разбором перекрытий. Основная работа, которая предстоит строителям, — к апрелю закончить ремонт кровли здания.
Работы ведутся в графике, где-то с опережением. В первую очередь, надо закончить с кровлей до первых дождей, чтобы минимизировать протечки, которые могут быть, и продолжать здесь уже внутренние работы, — сообщил глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.
Далее рабочие перейдут к итоговой отделке, это будет ближе к июлю. К тому времени ЗАО «Стройкомплекс» предоставит дизайнерские решения по всей школе. «Будем стараться вас удивлять», — пообещал Георгий Полевщиков, заместитель генерального директора ЗАО «Стройкомплекс».
В новой 32-й будет полностью переделан пищеблок. Как пояснил подрядчик, вместо прежнего небольшого помещения, будет столовая с полным циклом, она займет весь этаж. Кроме того, на каждом этаже будет располагаться по два туалета — мужской и женский. Раньше ребятам приходилось бегать с этажа на этаж.
Пока никаких сложностей не обнаружено. По чердаку есть локальные протечки, будут меняться полностью чердачные перекрытия, для нас это нормальные работы, — отметил Георгий Полевщиков.
Единственная сложность на объекте, о которой упомянул подрядчик, связана с необходимостью увеличить диаметр трубы теплоснабжения. Кстати, именно по этой причине раньше поступали жалобы на холод в учреждении. По заверению ЗАО «Стройкомплекс», дети и учителя больше не будут мерзнуть. Иная точка технологического присоединения к сетям позволит справляться с возросшими мощностями школы и не перегружать тепловые сети квартала. По этому поводу уже запланировано совещание с главой и представителями ресурсоснабжающих организаций Нижнего Тагила.
Для сокращения сроков постройки подрядчик будет применять новую технологию: сначала будет выполнена черновая отделка, потом будут прокладывать электрику по штробам.
Думаю, что с тем опытом и количеством объектов, которые «Стройкомплекс» уже выполнил в Нижнем Тагиле, хуже от этого точно не будет. Как говорится, они уже шишек набили, и будут только улучшать свои технологии, — отметил мэр.
Интересно, что подрядчики отмечают хорошее конструктивное состоянии здания школы №32, выполненное в 30-х годах прошлого века. По предположению подрядчика, работы здесь велись максимально профессионально. У подрядчика это уже пятая по счету школа. Ранее компания отремонтировала в Нижнем Тагиле школы №56, 72, 85 и 23.
Хотелось бы сказать, что объект, хоть и самый древний, но, как мы сейчас побеседовали с подрядчиками, по качеству тех работ 30-х годов прошлого века — одно из самых лучших строений, — сказал мэр.
Ремонт школы ведется в рамках национального проекта «Образование». Сроки строительства, мягко говоря, сжатые — все должно быть закончено до декабря 2023 года.
Работы ведутся в графике, где-то с опережением. Сроки сжатые, до конца года все должно быть закончено. Школа делается в рамках национального проекта «Образование». Подвести федерацию, область и самих себя мы не имеем никакого права. Школу ждут, даже судя по количеству просмотров в соцсетях, по комментариям, видимо это и ученики, и преподаватели, и выпускники, и родители школьников. Мне не раз рассказывали: еще в советское время школьникам обещали, что «на будущий год» будет ремонт, но уже внучка ходит в школу, а ремонт только сейчас начался, — отметила глава Нижнего Тагила.