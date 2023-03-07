Пациент объяснил, почему полз на коленях в травмпункт в Каменске-Уральском

Мужчина перед камерой рассказал о том, что в действительности произошло в Каменске-Уральском. С его слов, он не думал, что его травмы серьезные, поэтому решил самостоятельно подняться на нужный этаж. До этого свердловчанин без посторонней помощи смог сесть в личный автомобиль, на котором семья привезла его в больницу. Он решил, что также сможет и подняться по лестнице.