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Posted Сегодня, 08:22

Published Сегодня, 08:22

Modified Сегодня, 08:24

Updated Сегодня, 08:24

Пациент объяснил, почему полз на коленях в травмпункт в Каменске-Уральском

7 марта 2023, 08:22
Фото: скриншот видеозаписи Минздрава Свердловской области
Пациент со сломанными стопами пояснил, что ползком добирался до врачей в травмпункте в Каменске-Уральском потому, что сам решил подниматься по лестнице таким способом.

Мужчина перед камерой рассказал о том, что в действительности произошло в Каменске-Уральском. С его слов, он не думал, что его травмы серьезные, поэтому решил самостоятельно подняться на нужный этаж. До этого свердловчанин без посторонней помощи смог сесть в личный автомобиль, на котором семья привезла его в больницу. Он решил, что также сможет и подняться по лестнице.

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Он подметил, что не имеет претензий к врачам травмпункта, а доктора предоставили ему кресло-коляску. Об этом пациент сообщил на видеозаписи, опубликованной Минздравом Свердловской области.

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#Анна Варнакина#Травмпункт#Перелом#Видео в сети#Минздрав#Происшествия#Каменск-Уральский
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