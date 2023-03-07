Покупки свердловчан к 8 марта: от гаджетов до золота

Posted Сегодня, 10:09
Published Сегодня, 10:09
Modified Сегодня, 10:16
Updated Сегодня, 10:16
Магазины с российскими торговыми марками одежды лидируют среди популярных маркетплейсов. В Свердловской области по сравнению с прошлым годом динамика запросов выросла на 20%.
В Международный женский день мужчины не хотят экономить. Мобильный трафик на сайты ювелирных магазинов в марте 2023 года оказался в 1,7 раз выше, чем в марте прошлого года. А в 2022 году презенты в виде украшений были на 13% реже, чем в 2021. Таковы данные обезличенной статистики big data МегаФона.
Гаджеты также входят в рейтинг самых желанных подарков. На 53% выросли продажи часов марки Apple. На 43% увеличилась продажа колонок, а беспроводными наушниками интересуются больше на 35% пользователей.
Уральцы оставляют на последний перед 8 Марта день выбор букета. Трафик на сайты цветочных магазинов вырастает в 4 раза по сравнению с непраздничной датой. В Международный женский день количество онлайн запросов на доставку цветов увеличивается в 10 раз.
На женский праздник, как правило, приходится больше звонков и трафика, чем 23 февраля. Нагрузка на сеть растет от большого количества поздравлений и комплиментов. Для комфортного интернет-общения и звонков с лучшим качеством звука в сети четвертого поколения за последние несколько месяцев мы провели технические работы почти в 100 локациях региона, - рассказала директор МегаФона в Свердловской области Инна Джур.