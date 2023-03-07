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Published Сегодня, 10:09

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Updated Сегодня, 10:16

Покупки свердловчан к 8 марта: от гаджетов до золота

7 марта 2023, 10:09
Фото: пресс-служба МегаФон
Жители Свердловской области стали чаще совершать покупки онлайн. В списке лидеров среди подарков на 8 Марта оказалась одежда российских брендов. За год запрос на подобные сайты вырос в 2,5 раза.

Магазины с российскими торговыми марками одежды лидируют среди популярных маркетплейсов. В Свердловской области по сравнению с прошлым годом динамика запросов выросла на 20%.

В Международный женский день мужчины не хотят экономить. Мобильный трафик на сайты ювелирных магазинов в марте 2023 года оказался в 1,7 раз выше, чем в марте прошлого года. А в 2022 году презенты в виде украшений были на 13% реже, чем в 2021. Таковы данные обезличенной статистики big data МегаФона.

Гаджеты также входят в рейтинг самых желанных подарков. На 53% выросли продажи часов марки Apple. На 43% увеличилась продажа колонок, а беспроводными наушниками интересуются больше на 35% пользователей.

Уральцы оставляют на последний перед 8 Марта день выбор букета. Трафик на сайты цветочных магазинов вырастает в 4 раза по сравнению с непраздничной датой. В Международный женский день количество онлайн запросов на доставку цветов увеличивается в 10 раз.

На женский праздник, как правило, приходится больше звонков и трафика, чем 23 февраля. Нагрузка на сеть растет от большого количества поздравлений и комплиментов. Для комфортного интернет-общения и звонков с лучшим качеством звука в сети четвертого поколения за последние несколько месяцев мы провели технические работы почти в 100 локациях региона, - рассказала директор МегаФона в Свердловской области Инна Джур.
#Анастасия Стрежнева#8 марта#Мегафон#Интернет#Опрос#Общество#Новости УрФО#Свердловская область
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