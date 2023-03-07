Покупки свердловчан к 8 марта: от гаджетов до золота

В Международный женский день мужчины не хотят экономить. Мобильный трафик на сайты ювелирных магазинов в марте 2023 года оказался в 1,7 раз выше, чем в марте прошлого года. А в 2022 году презенты в виде украшений были на 13% реже, чем в 2021. Таковы данные обезличенной статистики big data МегаФона.