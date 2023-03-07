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Поликлиники Нижнего Тагила получили 8 новых Lada Granta

7 марта 2023, 04:36
Фото: 1MI
Свердловский губернатор Евгений Куйвашев пополнил автопарк поликлиник в Нижнем Тагиле новыми Lada Granta. В город направили 8 машин.

6 транспортных средств получила ДГБ Нижнего Тагила, еще 2 — городская больница № 1. Документ с соответствующим указом подписал глава региона. Всего область получила 31 автомобиль — их направили второй партией в 2023 году, сообщает ИА «Все новости».

Со слов свердловского министра здравоохранения Андрея Карлова, отечественные машины повышают мобильность выездных подразделений врача и фельдшера. Их выделяют в рамках нацпроекта «Здоровье».

На белых автомобилях, переданных медорганизациям Свердловской области, есть отличительный знак — логотип «Служба здоровья». Машины используются докторами для поездок в отдаленные районы муниципалитетов.

Новые автомобили Lada будут возить пациентов в поликлиники Свердловской области
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#Анна Варнакина#Автоваз#Поликлиника#Здравоохранение#Транспорт#Свердловская область#Нижний Тагил#Евгений Куйвашев
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