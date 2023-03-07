Поликлиники Нижнего Тагила получили 8 новых Lada Granta

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Published Сегодня, 04:36
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6 транспортных средств получила ДГБ Нижнего Тагила, еще 2 — городская больница № 1. Документ с соответствующим указом подписал глава региона. Всего область получила 31 автомобиль — их направили второй партией в 2023 году, сообщает ИА «Все новости».
Со слов свердловского министра здравоохранения Андрея Карлова, отечественные машины повышают мобильность выездных подразделений врача и фельдшера. Их выделяют в рамках нацпроекта «Здоровье».
На белых автомобилях, переданных медорганизациям Свердловской области, есть отличительный знак — логотип «Служба здоровья». Машины используются докторами для поездок в отдаленные районы муниципалитетов.