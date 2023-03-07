Поликлиники Нижнего Тагила получили 8 новых Lada Granta

6 транспортных средств получила ДГБ Нижнего Тагила, еще 2 — городская больница № 1. Документ с соответствующим указом подписал глава региона. Всего область получила 31 автомобиль — их направили второй партией в 2023 году, сообщает ИА «Все новости».