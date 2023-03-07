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Published Сегодня, 07:09

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Updated Сегодня, 07:27

Полиция разыскивает пострадавших от рук семиклассника в Нижнем Тагиле

7 марта 2023, 07:09
Фото: пресс-служба МУ МВД "Нижнетагильское"
Полиция в Нижнем Тагиле разыскивает пострадавших от рук грабителя-семиклассника, который стоит на учете в ПДН и живет на территории Дзержинского района.

Со слов правоохранителей, тагильчанин 2009 года рождения неоднократно уходил из дома без разрешения взрослых, грабил и крал. Так, полицейские обвиняют подростков в более чем 20 случаях преступлений. Например, в конце 2022 года несовершеннолетний вандал сломал дверь в магазине, пробрался внутрь и похитил товары на сумму свыше 20 тысяч рублей. Инцидент случился на проспекте Вагоностроителей.

Ранее почти 190-сантиметровый житель Нижнего Тагила похитил мобильный телефон у тагильчанина и сбежал. Это произошло у питейного заведения по улице Юности.

Фото: пресс-служба МУ МВД "Нижнетагильское"

В январе школьник поссорился с неизвестным, избил его и вытащил из кармана куртки мобильный телефон. Также полицейские из ОП № 17 МУ МВД «Нижнетагильское» выяснили, что молодой человек неоднократно похищает товары из местных торговых точек. За все содеянное ребенком на его маму многократно составляли административные протоколы за неисполнение родительских обязательств, а юношу помещали в центр временного содержания правонарушителей, не достигших совершеннолетнего возраста.

Сотрудники правоохранительных органов считают, что тагильчанин совершил еще не одно преступление на территории района его проживания, поэтому обращаются ко всем вероятным потерпевшим с просьбой заявить о себе по телефону: (3435) 97-68-02.

Преступлений среди подростков стало меньше на 25% в Нижнем Тагиле
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#Анна Варнакина#Нижний Тагил#Дети#Преступления#Розыск#Полиция#Криминал
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