Полиция разыскивает пострадавших от рук семиклассника в Нижнем Тагиле

В январе школьник поссорился с неизвестным, избил его и вытащил из кармана куртки мобильный телефон. Также полицейские из ОП № 17 МУ МВД «Нижнетагильское» выяснили, что молодой человек неоднократно похищает товары из местных торговых точек. За все содеянное ребенком на его маму многократно составляли административные протоколы за неисполнение родительских обязательств, а юношу помещали в центр временного содержания правонарушителей, не достигших совершеннолетнего возраста.