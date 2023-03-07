Полиция разыскивает пострадавших от рук семиклассника в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 07:09
Published Сегодня, 07:09
Modified Сегодня, 07:27
Updated Сегодня, 07:27
Со слов правоохранителей, тагильчанин 2009 года рождения неоднократно уходил из дома без разрешения взрослых, грабил и крал. Так, полицейские обвиняют подростков в более чем 20 случаях преступлений. Например, в конце 2022 года несовершеннолетний вандал сломал дверь в магазине, пробрался внутрь и похитил товары на сумму свыше 20 тысяч рублей. Инцидент случился на проспекте Вагоностроителей.
Ранее почти 190-сантиметровый житель Нижнего Тагила похитил мобильный телефон у тагильчанина и сбежал. Это произошло у питейного заведения по улице Юности.
В январе школьник поссорился с неизвестным, избил его и вытащил из кармана куртки мобильный телефон. Также полицейские из ОП № 17 МУ МВД «Нижнетагильское» выяснили, что молодой человек неоднократно похищает товары из местных торговых точек. За все содеянное ребенком на его маму многократно составляли административные протоколы за неисполнение родительских обязательств, а юношу помещали в центр временного содержания правонарушителей, не достигших совершеннолетнего возраста.
Сотрудники правоохранительных органов считают, что тагильчанин совершил еще не одно преступление на территории района его проживания, поэтому обращаются ко всем вероятным потерпевшим с просьбой заявить о себе по телефону: (3435) 97-68-02.