Популярных инстаблогеров обвинили в неуплате налогов на 300 миллионов рублей

В отношении Валерии Чекалиной (известной под ником Lerchek), и ее мужа Артема возбуждено уголовное дело об уклонении и пособничестве в уклонении от уплаты налогов. В их доме прошел обыск, пишут «Новые известия» со ссылкой на ГСУ СК России по Москве.