Популярных инстаблогеров обвинили в неуплате налогов на 300 миллионов рублей

Posted Сегодня, 11:10
Published Сегодня, 11:10
Modified Сегодня, 11:12
Updated Сегодня, 11:12
В отношении Валерии Чекалиной (известной под ником Lerchek), и ее мужа Артема возбуждено уголовное дело об уклонении и пособничестве в уклонении от уплаты налогов. В их доме прошел обыск, пишут «Новые известия» со ссылкой на ГСУ СК России по Москве.
Следствие полагает, что на протяжении двух лет (с 2020 по 2022 год) семья, будучи ИП, применяла упрощенную систему налогообложения с допустимым лимитом 150 млн рублей в год за оказание услуг по реализации фитнес-марафонов.
Однако доходов, как полагает следствие, семья получила намного больше. Таким образом блогеры задолжали налоговой более 300 млн рублей.
По данным Telegram-канала Shot, годовой доход только одной из компаний пары составляет 3 млрд рублей.
Если вину блогеров докажут, то им грозит до трех лет лишения свободы.