Пришлось идти платно: молодую мать открепили от поликлиники в Нижнем Тагиле

Тагильчанка переживает, что ее не прикрепят в прежней больнице: консультант в страховой дал понять, что, поскольку поликлиника «РЖД-медицина» — ведомственный объект, то женщину могут туда не прикрепить. Альтернатива — ездить в центр в Демидовскую городскую, однако Ирине, проживающей на Старателе, этот вариант не совсем удобен, пояснила тагильчанка. Да и вообще, под боком есть медучреждение, разве нельзя вернуть, как было? «Не нарушение ли это прав?», — говорит тагильчанка.