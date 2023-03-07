Пришлось идти платно: молодую мать открепили от поликлиники в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 08:12
Published Сегодня, 08:12
Modified Сегодня, 08:14
Updated Сегодня, 08:14
Долгое время Ирина не обращалась в местную больницу. После родов возникла необходимость пойти к врачу на Старателе. Однако в медицинском учреждении ей отказали в приеме по ОМС, объяснив это тем, что Ирина откреплена от больницы, и теперь она приписана к медучреждению в Екатеринбурге.
Сейчас я нахожусь в декрете с грудным ребенком на руках и случись что, я вынуждена обращаться в поликлинику «РЖД-Медицина» на Старателе на платной основе, — поделилась тагильчанка Ирина с TagilCity.ru.
За пояснениями по это проблеме редакция TagilCity.ru обратилась в региональный ТФМОС, который отвечает за оказание бесплатной медицинской помощи в рамках ОМС. Как пояснили в ведомстве, такие перестановки иногда случаются по ряду технических причин.
Дело в том, что для системы здравоохранения каждый человек виден только по факту оказываемой медицинской помощи, то есть, если человек обращается к медикам по определенному адресу, значит он там проживает. Именно так его видит реестр оказанной помощи.
К сожалению, часто случается, что человек меняет место жительства, начинает получать помощь не там, где он был прикреплен. По сути, мы об этом не знаем, мы это видим только из реестров оказанной помощи: прикреплен в одном месте, а помощь получает в другом, — пояснили в пресс-службе ТФОМС.
Как оказалось, по ряду личных причин Ирина действительно проходила лечение в клиниках Екатеринбурга, однако то, к какому медучреждению она прикреплена сейчас — не совпадает с фактически посещенными:
Я лечилась в Екатеринбурге, но в частной (платной) клинике. Было это в 2018 году и повторно там же — в 2021. Год совпадает, но она не имеет отношения к РЖД вообще. Кроме этого, в другой клинике Екатеринбурга я получала платные услуги в 2019–2020 годах. В 2020 после пункции яичников лежала в 23-й больнице Екатеринбурга. На госуслугах написано, что я прикреплена к Екатеринбургской поликлинике «РЖД-Медицина». Но я там не была, — пояснила Ирина.
Тагильчанка переживает, что ее не прикрепят в прежней больнице: консультант в страховой дал понять, что, поскольку поликлиника «РЖД-медицина» — ведомственный объект, то женщину могут туда не прикрепить. Альтернатива — ездить в центр в Демидовскую городскую, однако Ирине, проживающей на Старателе, этот вариант не совсем удобен, пояснила тагильчанка. Да и вообще, под боком есть медучреждение, разве нельзя вернуть, как было? «Не нарушение ли это прав?», — говорит тагильчанка.
В ТФОМС объясняют весь принцип. В системе здравоохранения действует подушевой принцип финансирования — медучреждения получают деньги за прикрепленное население. Поэтому вопрос о прикреплении к поликлинике по ОМС — это даже плюс больнице, ведь с этого рассчитывается большее финансирование. Чтобы корректно планировать объемы финансовых средств, ТФОМС по поручению Минздрава периодически проводит сверку данных в регистре застрахованных.
Задача этой работы заключается в том, чтобы человек, проживающий на определенной территории, получал помощь в постоянном режиме по месту жительства, — сообщают в ТФОМС.
Именно по этой причине пациенты технически переносятся туда-сюда, что ставит некоторых в тупик и заставляет тратить время на переприкрепление к прежнему медучреждению. Ирина — не единственная, кто столкнулся с такой проблемой, поясняют в ТФОМС. Стремление навести порядок в системе застрахованных лиц приводит к тому, что возникает путаница из-за массива данных.
Бывает, что больница не может принимать пациентов по ОМС. Это происходит, если учреждению не хватает мощностей.
Когда больница не очень большая, а местного населения очень много. Есть такие примеры, когда люди знают, что больница очень хорошая, и все к ней прикрепляются. Возникают некоторые ограничения со стороны больницы. Если проблема в этом, то вопрос решается в индивидуальном порядке, — сообщили в ТФОМС.
TagilCity.ru обратился за комментарием в ЧУЗ «Клиническая больница „РЖД-Медицина“ г. Екатеринбург» — учреждение, которое курирует работу тагильской поликлиники. Там сразу дали понять, что дело не в мощностях учреждения.
Возможно, так произошло, потому что она ходила в другие поликлиники. 100% из всех случае — пациенты куда-то сходили и их отсюда открепили. Сегодня к нам уже обращалась тагильчанка — ветеран железнодорожного транспорта, мы ей все рассказали, что делать и куда звонить, — сообщили редакции TagilCity.ru в медучреждении.
TagilCity.ru подготовил универсальную инструкцию для пациентов, которые неожиданно для себя открепились от своей поликлиники.
По законодательству поликлиника по месту жительства должна прикрепить вас и оказывать всю первичную медпомощь. Обычно с этим проблем не возникает, прикрепляют на основании информации о месте жительства. Если по какой-то причине вы обнаружили прикрепление к другой медорганизации или больница не хочет прикреплять, то это всегда повод обратиться в страховую компанию, — резюмировали в ТФОМС.