TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:37

Published Сегодня, 09:37

Modified Сегодня, 09:39

Updated Сегодня, 09:39

Прокуратура начала проверку после окружения детей собаками под Краснотурьинском

7 марта 2023, 09:37
Фото: 1MI
В поселке Рудничный под Краснотурьинском начата проверка после сообщений о том, что детей на детской площадке окружила стая агрессивных собак.

В пресс-службе прокуратуры отметили, что в поселке Рудничный участились случаи нападения уличных собак на людей. В том числе один из недавних случаев, когда около дома №8 по улице Горняков псы окружили гуляющих во дворе мальчиков. Они испугались и забрались на горку.

Прокуратуре предстоит узнать, заключен ли в поселке на текущий год контракт на отлов уличных животных, а также то, какие меры предпринимались местными властями по этому вопросу. После проверки будут приняты меры реагирования.

«Мама, они нас сгрызут!»: Стая собак загнала детей на горку под Краснотурьинском
Узнать подробнее
#Елена Озерова#Дети#Прокуратура#Собаки#Краснотурьинск#Происшествия#Новости УрФО
Подпишитесь
«Одно из лучших строений тех лет»: в Нижнем Тагиле ремонтируют школу №32
Сегодня, 09:28
Итоги недели: сероводород в воздухе и съемки навозного поля
Вчера, 06:41
«Окружение и мешки на головах»: освобожденный тагильчанин рассказал о плене в Украине
3 марта 15:13
Долги ВСМПО и банкротство ВГОКа. Крупные арбитражные дела за февраль
Вчера, 11:46
Смена глав свердловского Минздрава не решает крупных проблем в сфере медицины
4 марта 03:54
Пациент объяснил, почему полз на коленях в травмпункт в Каменске-Уральском
Сегодня, 08:22