Прокуратура начала проверку после окружения детей собаками под Краснотурьинском

В пресс-службе прокуратуры отметили, что в поселке Рудничный участились случаи нападения уличных собак на людей. В том числе один из недавних случаев, когда около дома №8 по улице Горняков псы окружили гуляющих во дворе мальчиков. Они испугались и забрались на горку.