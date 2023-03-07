Прокуратура начала проверку после окружения детей собаками под Краснотурьинском

Posted Сегодня, 09:37
Published Сегодня, 09:37
Modified Сегодня, 09:39
Updated Сегодня, 09:39
В пресс-службе прокуратуры отметили, что в поселке Рудничный участились случаи нападения уличных собак на людей. В том числе один из недавних случаев, когда около дома №8 по улице Горняков псы окружили гуляющих во дворе мальчиков. Они испугались и забрались на горку.
Прокуратуре предстоит узнать, заключен ли в поселке на текущий год контракт на отлов уличных животных, а также то, какие меры предпринимались местными властями по этому вопросу. После проверки будут приняты меры реагирования.