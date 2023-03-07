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Posted Сегодня, 09:24

Published Сегодня, 09:24

Modified Сегодня, 09:26

Updated Сегодня, 09:26

Регоператор рассказал о работе диспетчеров в праздники в Свердловской области

7 марта 2023, 09:24
Фото: пресс-служба компании "Рифей"
Региональный оператор в Свердловской области рассказал о том, по какому графику будет работать диспетчерская служба в связи с празднованием Международного женского дня — 8 марта.

Пресс-служба компании «Рифей» сообщает, что диспетчеры ежедневно работают с 08:00 до 20:00 в выходные и праздничные дни. Международный женский день не станет исключением: диспетчерская служба будет принимать обращения по такому же графику, что и в будние дни.

Сотрудники горячей линии в день принимают минимум 50 обращений, связанных с твердыми коммунальными отходами, в мессенджерах, и 100 — на телефон. Задачи, связанные с фиксацией, решением вопросов потребителей и проверкой данных лежат на плечах женщин. В службе регоператора трудятся 7 девушек, которые без выходных принимают звонки и сообщения от жителей Свердловской области.

Это не просто эксперты в экологической реформе региона, но и чуткие собеседники, немножко психологи, — отмечает исполнительный директор ООО «Компания „РИФЕЙ“» Федор Потапов.
Фото: пресс-служба компании "Рифей"

Руководитель также поздравил жительниц Свердловской области и сотрудниц с предстоящим праздником.

По статистике регоператора, 8 марта контейнеры для ТКО заполняются быстрее обычного, потому что в них сбрасывают подарочную упаковку и много сопутствующих подаркам вещей. Диспетчеры компании «Рифей» напоминают, что обращения (и поздравления) принимаются по номеру 8-800-234-02-43.

#Анна Варнакина#Свердловская область#Рифей#Диспетчер#Дежурно-диспетчерская служба#ТКО#Общество#8 марта
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