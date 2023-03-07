Регоператор рассказал о работе диспетчеров в праздники в Свердловской области

Сотрудники горячей линии в день принимают минимум 50 обращений, связанных с твердыми коммунальными отходами, в мессенджерах, и 100 — на телефон. Задачи, связанные с фиксацией, решением вопросов потребителей и проверкой данных лежат на плечах женщин. В службе регоператора трудятся 7 девушек, которые без выходных принимают звонки и сообщения от жителей Свердловской области.