РЭО: 160 предприятий в РФ готовы выпускать технику для обработки ТКО

В апреле 2022 года на основании имеющихся данных сформировали базу из 60 производителей. С момента старта работы платформы более 40 заявок поступили через форму на сайте РЭО или официальным письмом, еще около 60 были дополнительно учтены в ходе мониторинга отечественных производителей оборудования.