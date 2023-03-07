TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:06

Published Сегодня, 10:06

Modified Сегодня, 10:08

Updated Сегодня, 10:08

Самыми кассовыми за границей стали российские мультфильмы

Сегодня, 10:06
В прошлом году самыми кассовыми среди российских картин за рубежом стали мультфильмы.

Телеканал 360tv.ru пишет, что самую большую кассу в зарубежных странах собрал российский мультфильм «Большое путешествие. Специальная доставка», который собрал выручку свыше двух с половиной миллиардов долларов. Также среди лидеров проката мультфильм “Щелкунчик и волшебная флейта”, который собрал в прокате два миллиарда четыреста миллионов долларов. Общий сбор кинофильмов российского производства за рубежом превысил семнадцать миллиардов долларов.

Подпишитесь
«Одно из лучших строений тех лет»: в Нижнем Тагиле ремонтируют школу №32
Сегодня, 09:28
Итоги недели: сероводород в воздухе и съемки навозного поля
Вчера, 06:41
«Окружение и мешки на головах»: освобожденный тагильчанин рассказал о плене в Украине
3 марта 15:13
Долги ВСМПО и банкротство ВГОКа. Крупные арбитражные дела за февраль
Вчера, 11:46
Смена глав свердловского Минздрава не решает крупных проблем в сфере медицины
4 марта 03:54
Пациент объяснил, почему полз на коленях в травмпункт в Каменске-Уральском
Сегодня, 08:22