Самыми кассовыми за границей стали российские мультфильмы

Телеканал 360tv.ru пишет, что самую большую кассу в зарубежных странах собрал российский мультфильм «Большое путешествие. Специальная доставка», который собрал выручку свыше двух с половиной миллиардов долларов. Также среди лидеров проката мультфильм “Щелкунчик и волшебная флейта”, который собрал в прокате два миллиарда четыреста миллионов долларов. Общий сбор кинофильмов российского производства за рубежом превысил семнадцать миллиардов долларов.