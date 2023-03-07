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Published Сегодня, 05:44

Modified Сегодня, 05:46

Updated Сегодня, 05:46

Сотрудник медеплавильного комбината в Красноуральске скончался на СВО

7 марта 2023, 05:44
Фото: Администрация городского округа Красноуральск
Алексей Трефилов
Алексей Трефилов — 32-летний житель Красноуральска, которому сегодня, 7 марта, могло бы исполниться 33 года. Мужчина скончался при исполнении воинского долга на территории спецоперации ВС РФ на южных рубежах.

Известно, что свердловчанин окончил местную школу № 1, после — получил среднеспециальное образование в Красноуральском техникуме. По окончании учебы Трефилов был призван в армию, где служил во внутренних войсках спецназначения. Затем, демобилизовавшись, трудоустроился на медеплавильном комбинате АО «Святогор».

Алексей Трефилов
Фото: Администрация городского округа Красноуральск

Свердловчанин с честью и мужеством защищал Родину, сообщает пресс-служба администрации Красноуральского ГО. О том, когда пройдет прощание с военным, представители мэрии обещали сообщить дополнительно.

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