Сотрудник медеплавильного комбината в Красноуральске скончался на СВО

Известно, что свердловчанин окончил местную школу № 1, после — получил среднеспециальное образование в Красноуральском техникуме. По окончании учебы Трефилов был призван в армию, где служил во внутренних войсках спецназначения. Затем, демобилизовавшись, трудоустроился на медеплавильном комбинате АО «Святогор».