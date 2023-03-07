Сотрудник медеплавильного комбината в Красноуральске скончался на СВО

Posted Сегодня, 05:44
Published Сегодня, 05:44
Modified Сегодня, 05:46
Updated Сегодня, 05:46
Известно, что свердловчанин окончил местную школу № 1, после — получил среднеспециальное образование в Красноуральском техникуме. По окончании учебы Трефилов был призван в армию, где служил во внутренних войсках спецназначения. Затем, демобилизовавшись, трудоустроился на медеплавильном комбинате АО «Святогор».
Свердловчанин с честью и мужеством защищал Родину, сообщает пресс-служба администрации Красноуральского ГО. О том, когда пройдет прощание с военным, представители мэрии обещали сообщить дополнительно.