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Published Сегодня, 10:03

Modified Сегодня, 10:33

Updated Сегодня, 10:33

Стали известны подробности убийства мужчины из-за Volvo в Нижнем Тагиле

7 марта 2023, 10:03
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле раскрыты подробности убийства мужчины из-за автомобиля Volvo. По данному делу в Екатеринбурге уже начался суд над 27-летним жителем Кировграда Анатолием Шишкиным.

Следствие полагает, что 11 марта 2022 года он убил 34-летнего Дмитрия Денисова из-за иномарки за 2,3 млн рублей, пишет «КП-Екатеринбург».

Известно, что мужчина увидел объявление о продаже автомобиля на соответствующем сайте, позвонил и договорился о встрече. На месте он попросил хозяина показать, как машина ездит.

Приехав в безлюдное место, покупатель, как полагает следствие, потребовал у хозяина отдать ему ключи и выйти из авто. Тот отказался, и злоумышленник выстрелил ему в голову. Далее он засыпал труп снегом и уехал. У убитого он забрал телефон, паспорт и другие документы.

Задержать злоумышленника удалось в Невьянске. Нашли его после того, как жена Дмитрия забила тревогу. Известно, что угнанную машину злоумышленник хотел продать, а деньги отдать своей девушке. По словам родственников предполагаемого злоумышленника, они находятся в шоке, так как ранее у мужчины проблем с законом не было.

По словам жены убитого Ольги Денисовой, Дмитрий купил Volvo в 2019 году в Оренбурге. А злоумышленник, заинтересовавшийся тогда «покупкой авто», был первым человеком, написавшим Дмитрию на сайте объявлений.

Житель Нижнего Тагила убил мужчину из-за иномарки за 2 миллиона
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#Елена Озерова#Нижний Тагил#Угон#Убийство#Пистолет#Суд#Покупка авто#Криминал#Новости УрФО
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