Стали известны подробности убийства мужчины из-за Volvo в Нижнем Тагиле

Задержать злоумышленника удалось в Невьянске. Нашли его после того, как жена Дмитрия забила тревогу. Известно, что угнанную машину злоумышленник хотел продать, а деньги отдать своей девушке. По словам родственников предполагаемого злоумышленника, они находятся в шоке, так как ранее у мужчины проблем с законом не было.