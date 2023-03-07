Стали известны подробности убийства мужчины из-за Volvo в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 10:03
Published Сегодня, 10:03
Modified Сегодня, 10:33
Updated Сегодня, 10:33
Следствие полагает, что 11 марта 2022 года он убил 34-летнего Дмитрия Денисова из-за иномарки за 2,3 млн рублей, пишет «КП-Екатеринбург».
Известно, что мужчина увидел объявление о продаже автомобиля на соответствующем сайте, позвонил и договорился о встрече. На месте он попросил хозяина показать, как машина ездит.
Приехав в безлюдное место, покупатель, как полагает следствие, потребовал у хозяина отдать ему ключи и выйти из авто. Тот отказался, и злоумышленник выстрелил ему в голову. Далее он засыпал труп снегом и уехал. У убитого он забрал телефон, паспорт и другие документы.
Задержать злоумышленника удалось в Невьянске. Нашли его после того, как жена Дмитрия забила тревогу. Известно, что угнанную машину злоумышленник хотел продать, а деньги отдать своей девушке. По словам родственников предполагаемого злоумышленника, они находятся в шоке, так как ранее у мужчины проблем с законом не было.
По словам жены убитого Ольги Денисовой, Дмитрий купил Volvo в 2019 году в Оренбурге. А злоумышленник, заинтересовавшийся тогда «покупкой авто», был первым человеком, написавшим Дмитрию на сайте объявлений.