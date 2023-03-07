Если деньги жильцов находятся на спецсчете, то управляющая компания может нанять для проведения ремонта проверенного подрядчика. Чаще всего это фирмы, которые работают не первый год. Кроме того, выполняются именно те работы, которые необходимы в данный момент. Также при формировании спецсчета у управляющей компании есть возможность привлечь подрядчика по гарантии.