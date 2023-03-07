Posted Сегодня, 16:50
Published Сегодня, 16:50
Modified Сегодня, 16:52
Updated Сегодня, 16:52
Согласно данным, которые предоставили редакции TagilCity.ru специалисты Регионального фонда капремонта, работы будут проводиться в доме на Сухоложском поселке. Это трехэтажный дом 1957 года постройки, он расположен на улице Советская, 26. Проектно-сметная документация уже разработана.
Всего по дому жильцам за капремонт было начислено 1,64 миллиона рублей, а собрано — 1,1 миллиона. Собираемость взносов по этому дому составила 60,4%.
Собираемость взносов на капремонт в Нижнем Тагиле в 2022 году составила 98,33%, в 2021 году — 99,31%, а в 2020 — 97,48%, — сообщил TagilCity.ru генеральный директор Фонда содействия капремонту Свердловской области Станислав Суханов.
В 2021 году в Нижнем Тагиле капитально были отремонтированы 48 домов в различных районах города, а в 2022 — шесть таких зданий.
В фонде капремонта пояснили, что в последние годы уменьшилось количество зданий, ремонт которых организует непосредственно сам фонд. Все чаще собственники многоквартирных домов Нижнего Тагила теперь копят деньги на проведение работ на спецсчете. Именно поэтому размер средств «муниципального котла» не обеспечивает финансирование работ по капитальному ремонту.
Заместитель директора по производству и главный инженер одной из управляющих компаний Нижнего Тагила рассказал TagilCity.ru, почему именно жильцы предпочитают переходить на спецсчета. По словам Сергея, в управлении их УК находится 49 домов, из них 41 — на спецсчетах (84%). Причин для такого перевеса в пользу спецсчетов у домов много, говорит собеседник редакции.
Если деньги жильцов находятся на спецсчете, то управляющая компания может нанять для проведения ремонта проверенного подрядчика. Чаще всего это фирмы, которые работают не первый год. Кроме того, выполняются именно те работы, которые необходимы в данный момент. Также при формировании спецсчета у управляющей компании есть возможность привлечь подрядчика по гарантии.
Жильцы выбирают, что именно необходимо сделать, и составляют на собрании протокол. Например, ремонт протекающей крыши, фасада или коммуникаций в старых домах. Мощности бытового оборудования тоже повысились. Поэтому проводка, заложенная в домах 70-х или 80-х годов постройки, теперь не соответствует необходимым требованиям. Приходится прокладывать новую, подходящую под текущие стандарты и ГОСТы, — пояснил замдиректора УК.
Собеседник отметил, что дома необходимо обслуживать комплексно, существует четкое разделение капитального и текущего ремонтов. Если все работы проводит одна компания, то процесс становится намного проще.
Так, к капремонту относятся ремонт фасада, крыши, стояков воды и отопления, проводки. Их необходимо обновлять согласно срокам службы. Также жители платят за содержание зданий и текущий ремонт. В эти работы входит, например, ремонт подъездов и замена незначительных частей коммуникаций, уборка территорий, работа дворников, чистка канализации и другие работы.
То есть, если прохудилась крыша, мы должны ее починить в любом случае, а в фонде капремонта деньги на это могут быть заложены только через десятки лет, — рассказал тагильчанин.
Сроки ремонта любого дома можно посмотреть на официальном сайте фонда капремонта. Зачастую у домов стоят сроки — 30-е и 40-е года, а бывает, что ремонт необходимо проводить уже сейчас, поясняет собеседник редакции. Кроме того, у собственников жилья и управляющей компании нет возможности выбрать ни подрядчика для проведения работ, ни материалы для ремонта.
Поэтому бывает, что работы производятся не совсем качественно и потом спрашивать по сути дела не с кого. Хотя гарантия по закону распространяется на пять лет. К тому же из-за большого оттока домов на спецсчета количество денег в котле фонда не пополняется, поэтому дома ремонтируются за счет уже собранных старых средств и сроки ремонта переносятся еще дальше, — отметил замдиректора.
Ранее в Свердловской области на 41% выросла плата за капитальный ремонт многоквартирных домов. При этом общая тенденция с переходом на спецсчета, когда люди не готовы платить за ремонт соседних домов и ждать ремонт своих домов десятилетиями, не ускорит темпы проведения капремонтов из ресурсов фонда:
Если и дальше в многоквартирных домах Нижнего Тагила сохранится динамика смены способов формирования капитального ремонта на специальный счет, то повышение минимального размера взноса с одного квадратного метра никак не изменит ситуацию с количеством ремонтируемых домов на счете регионального оператора, — рассказал TagilCity.ru генеральный директор Фонда содействия капремонту Свердловской области Станислав Суханов.