Три фуры столкнулись на трассе в Свердловской области

По словам очевидца событий, машины столкнулись недалеко от Богдановича. На месте работали инспекторы ДПС.



В ГИБДД отметили, что столкновение произошло между тремя фурами.

Предварительно известно, что водитель грузовика MAN превысил скорость, не справился с управлением, его занесло. После этого он влетел в ехавший по встречке Hyundai и еще один MAN.