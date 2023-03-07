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Posted Сегодня, 08:21

Published Сегодня, 08:21

Modified Сегодня, 08:23

Updated Сегодня, 08:23

Три фуры столкнулись на трассе в Свердловской области

7 марта 2023, 08:21
Фото: 1MI
На свердловской трассе произошло массовое ДТП, в результате которого два грузовика оказались в кювете.

ЧП произошло в вечернее время 6 марта. Результатам аварии стали разбитые кабины, пишет Е1.

По словам очевидца событий, машины столкнулись недалеко от Богдановича. На месте работали инспекторы ДПС.

В ГИБДД отметили, что столкновение произошло между тремя фурами.
Предварительно известно, что водитель грузовика MAN превысил скорость, не справился с управлением, его занесло. После этого он влетел в ехавший по встречке Hyundai и еще один MAN.

Также известно, что у спровоцировавшего аварию водителя был нарушен график труда и отдыха. А еще у двоих водителей зафиксированы нарушения правил использования тахографов.

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#Авария#Фуры#Кювет#ДТП#Происшествия#Новости УрФО#Елена Озерова
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