Три фуры столкнулись на трассе в Свердловской области

Posted Сегодня, 08:21
Published Сегодня, 08:21
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Updated Сегодня, 08:23
ЧП произошло в вечернее время 6 марта. Результатам аварии стали разбитые кабины, пишет Е1.
По словам очевидца событий, машины столкнулись недалеко от Богдановича. На месте работали инспекторы ДПС.
В ГИБДД отметили, что столкновение произошло между тремя фурами.
Предварительно известно, что водитель грузовика MAN превысил скорость, не справился с управлением, его занесло. После этого он влетел в ехавший по встречке Hyundai и еще один MAN.
Также известно, что у спровоцировавшего аварию водителя был нарушен график труда и отдыха. А еще у двоих водителей зафиксированы нарушения правил использования тахографов.