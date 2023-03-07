В Екатеринбурге почти сутки разыскивают 12-летнюю девочку

Posted Сегодня, 08:14
Published Сегодня, 08:14
Modified Сегодня, 08:16
Updated Сегодня, 08:16
Девочка пропала в микрорайоне Юго-Западный. Ее рост составляет 155 сантиметров. Она обладает средним телосложением, темно-русыми волосами и карими глазами.
В день пропажи на Ирине были надеты коричневый пуховик, серая шапка, черные брюки и черные ботинки.
Всех, кто располагает информацией о местонахождении ребенка, просят связаться по телефонам в ориентировке или по обратиться в полицию по телефону 8(343)356-42-08 (отдел №8).