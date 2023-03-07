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Posted Сегодня, 08:14

Published Сегодня, 08:14

Modified Сегодня, 08:16

Updated Сегодня, 08:16

В Екатеринбурге почти сутки разыскивают 12-летнюю девочку

7 марта 2023, 08:14
Фото: 1MI
В Екатеринбурге ведутся поиски 12-летней Ирины Черевеченко. О ней ничего не известно с 6 марта 2023 года.

Девочка пропала в микрорайоне Юго-Западный. Ее рост составляет 155 сантиметров. Она обладает средним телосложением, темно-русыми волосами и карими глазами.

В день пропажи на Ирине были надеты коричневый пуховик, серая шапка, черные брюки и черные ботинки.

Фото: ДПСО "Прорыв"

Всех, кто располагает информацией о местонахождении ребенка, просят связаться по телефонам в ориентировке или по обратиться в полицию по телефону 8(343)356-42-08 (отдел №8).

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#Ирина Кирилова#Екатеринбург#Свердловская область#Дети#Пропавшие#Поиски#Подросток#Происшествия#Новости УрФО
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