В Екатеринбурге в суд доставлен экс-замначальника свердловского СК по делу о взятке

Posted Сегодня, 12:32
Published Сегодня, 12:32
Modified Сегодня, 12:34
Updated Сегодня, 12:34
Ранее ему вынесли приговор за взятку, но затем решение отменили и направили дело на пересмотр, пишет Ура.ру.
Вместе с Бусылко в суд доставили его адвоката Владислава Вострецова и бывшего зампрокурора Дмитрия Чуличкова.
Отмечается, что Бусылко задержали четыре года назад по делу о коррупции. Силовики утверждали, что он получил 300 тысяч рублей (от общей суммы почти в два миллиона) при посредничестве адвоката.
Следствие полагает, что те деньги он взял за покровительство в расследовании одного из уголовных дел. В последствии Бусылко получил 8,5 года колонии, Чуличков — девять лет, Вострецов — 7,5 года. Но во время судебного процесса они сказали, что оговорили друг друга под давлением. Тогда дело было направлено на пересмотр в Ленинский суд.