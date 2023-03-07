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Posted Сегодня, 12:32

Published Сегодня, 12:32

Modified Сегодня, 12:34

Updated Сегодня, 12:34

В Екатеринбурге в суд доставлен экс-замначальника свердловского СК по делу о взятке

7 марта 2023, 12:32
Фото: 1MI
В Ленинский суд доставили бывшего заместителя начальника СУ СК РФ по Свердловской области Михаила Бусылко.

Ранее ему вынесли приговор за взятку, но затем решение отменили и направили дело на пересмотр, пишет Ура.ру.

Вместе с Бусылко в суд доставили его адвоката Владислава Вострецова и бывшего зампрокурора Дмитрия Чуличкова.

Отмечается, что Бусылко задержали четыре года назад по делу о коррупции. Силовики утверждали, что он получил 300 тысяч рублей (от общей суммы почти в два миллиона) при посредничестве адвоката.

Следствие полагает, что те деньги он взял за покровительство в расследовании одного из уголовных дел. В последствии Бусылко получил 8,5 года колонии, Чуличков — девять лет, Вострецов — 7,5 года. Но во время судебного процесса они сказали, что оговорили друг друга под давлением. Тогда дело было направлено на пересмотр в Ленинский суд.

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