В Екатеринбурге в суд доставлен экс-замначальника свердловского СК по делу о взятке

Следствие полагает, что те деньги он взял за покровительство в расследовании одного из уголовных дел. В последствии Бусылко получил 8,5 года колонии, Чуличков — девять лет, Вострецов — 7,5 года. Но во время судебного процесса они сказали, что оговорили друг друга под давлением. Тогда дело было направлено на пересмотр в Ленинский суд.