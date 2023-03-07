В Нижнем Тагиле 8 марта ожидается пасмурная и снежная погода

Posted Сегодня, 14:38
Published Сегодня, 14:38
Modified Сегодня, 14:40
Updated Сегодня, 14:40
Ранним утром праздничного дня синоптики прогнозируют до -5 градусов, позднее станет немного теплее – до -3 градусов. Такие данные следуют из сервиса Гисметео.
На протяжении всего дня, в целом, будет пасмурно. Возможен небольшой снег. Порывы ветра ближе к вечеру могут достигнуть 10 метров в секунду.
Магнитных бурь в Международный женский день не прогнозируется. Давление в природе в этот день достигнет 743 мм ртутного столба.