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Posted Сегодня, 14:38

Published Сегодня, 14:38

Modified Сегодня, 14:40

Updated Сегодня, 14:40

В Нижнем Тагиле 8 марта ожидается пасмурная и снежная погода

7 марта 2023, 14:38
Фото: 1MI
Пасмурная погода и небольшой снег ожидаются в праздник 8 марта в Нижнем Тагиле.

Ранним утром праздничного дня синоптики прогнозируют до -5 градусов, позднее станет немного теплее – до -3 градусов. Такие данные следуют из сервиса Гисметео.

На протяжении всего дня, в целом, будет пасмурно. Возможен небольшой снег. Порывы ветра ближе к вечеру могут достигнуть 10 метров в секунду.

Магнитных бурь в Международный женский день не прогнозируется. Давление в природе в этот день достигнет 743 мм ртутного столба.

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#Елена Озерова#Нижний Тагил#Погода#Снег#Пасмурно#Пасмурная погода#Прогноз погоды#8 марта#Природа
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