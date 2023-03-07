В Нижнем Тагиле под конец четверти произошел сбой в «Сетевом городе»

Posted Сегодня, 06:09
Published Сегодня, 06:09
Modified Сегодня, 06:11
Updated Сегодня, 06:11
При входе в «Сетевой город» появляется ошибка 503 и надпись, что ни один сервер не доступен для обработки этого запроса. Проблема, по словам родителей тагильских школьников, сохраняется уже сутки.
Сбой произошел под конец четверти, когда выставляются итоговые отметки. Многие родители обеспокоены тем, что невозможно проконтролировать исправление оценок и сдачу задолженностей по учебе у школьников.
Ребенку нужно исправить несколько оценок. Очень удобно это контролировать через «Сетевой город». Ведь иногда учитель в силу занятости может забыть выставить положительную отметку после пересдачи. А сейчас, пока идет этот сбой, ничего не понятно — исправил ребенок оценку или нет. Хорошо, если это продлится не долго. Вообще подобные проблемы возникают в конце четверти каждый раз, — поделилась мнением с TagilCity.ru мама шестиклассника.