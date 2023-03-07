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Posted Сегодня, 06:09

Published Сегодня, 06:09

Modified Сегодня, 06:11

Updated Сегодня, 06:11

В Нижнем Тагиле под конец четверти произошел сбой в «Сетевом городе»

7 марта 2023, 06:09
Фото: 1MI
Проблемы со входом в «Сетевой город» начались 6 марта со второй половины дня. Электронный школьный дневник стал недоступен для учеников Нижнего Тагила и их родителей.

При входе в «Сетевой город» появляется ошибка 503 и надпись, что ни один сервер не доступен для обработки этого запроса. Проблема, по словам родителей тагильских школьников, сохраняется уже сутки.

Ошибка при входе в «Сетевой город»
Фото: TagilCity.ru

Сбой произошел под конец четверти, когда выставляются итоговые отметки. Многие родители обеспокоены тем, что невозможно проконтролировать исправление оценок и сдачу задолженностей по учебе у школьников.

Ребенку нужно исправить несколько оценок. Очень удобно это контролировать через «Сетевой город». Ведь иногда учитель в силу занятости может забыть выставить положительную отметку после пересдачи. А сейчас, пока идет этот сбой, ничего не понятно — исправил ребенок оценку или нет. Хорошо, если это продлится не долго. Вообще подобные проблемы возникают в конце четверти каждый раз, — поделилась мнением с TagilCity.ru мама шестиклассника.
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#Анна Григорьева#Сетевой город#Сбой#Школа#Общество#Эксклюзив#Нижний Тагил
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