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Published Сегодня, 05:10

Modified Сегодня, 05:12

Updated Сегодня, 05:12

В Нижнем Тагиле появился новый рентгенодиагностический комплекс

7 марта 2023, 05:10
Фото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила
Демидовская горбольница в Нижнем Тагиле получила в пользование установку для рентгенодиагностики. Ее выделили в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

Благодаря новой аппаратуре тагильчане смогут получать более результативную диагностическую помощь. Увеличится и качество услуг, предоставляемых медучреждением.

Рентгенодиагностический кабинет открыл мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев, а также спикер нижнетагильской гордумы Вадим Раудштейн вместе с главврачом ДГБ Сергеем Овсянниковым. Последний провел экскурсию и рассказал о принципах работы машины.

Теперь пройти обследование на рентгене смогут пациенты из хирургического отделения. При необходимости им сделают рентгенографический снимок в любое время суток, сообщает пресс-служба нижнетагильской мэрии.

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила
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#Нижний Тагил#Рентген#ДГБ#Больница#Здравоохранение#Здоровье#Владислав Пинаев#Касается каждого#Анна Варнакина
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