В Нижнем Тагиле появился новый рентгенодиагностический комплекс

Posted Сегодня, 05:10
Published Сегодня, 05:10
Modified Сегодня, 05:12
Updated Сегодня, 05:12
Благодаря новой аппаратуре тагильчане смогут получать более результативную диагностическую помощь. Увеличится и качество услуг, предоставляемых медучреждением.
Рентгенодиагностический кабинет открыл мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев, а также спикер нижнетагильской гордумы Вадим Раудштейн вместе с главврачом ДГБ Сергеем Овсянниковым. Последний провел экскурсию и рассказал о принципах работы машины.
Теперь пройти обследование на рентгене смогут пациенты из хирургического отделения. При необходимости им сделают рентгенографический снимок в любое время суток, сообщает пресс-служба нижнетагильской мэрии.