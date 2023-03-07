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Военные ЦВО из зоны спецоперации записали видеообращение к женам в честь 8 марта

7 марта 2023, 07:46
Фото: 1MI
Военные из группировки «Отважные» Центрального военного округа (ЦВО), которые выполняют боевые задачи на территории проведения спецоперации ВС РФ на южных рубежах, записали видеопоздравление женам в честь Международного женского дня.

Мужчины пожелали супругам всех благ и пообещали скорейшее возвращение домой. Они обратились к своим женам по именам, признались в любви и пожелали сохранить положительные качества, которыми те наделены. Видеообращение бойцы из зоны проведения СВО записали в честь приближающегося 8 марта.

Женщинам, членам семей военных, передали букеты цветов. Их солдаты отправили дочкам и женам через коллег. Женщины рассказали, что для них презент стал неожиданностью. Они признаются: думали, что в этом году останутся без подарка от мужа. Видеозапись опубликовало издание Ура.ру со ссылкой на пресс-службу ЦВО.

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#Анна Варнакина#8 марта#Праздник#Поздравление#Военные#СВО#Общество#Операция на Украине#ЦВО#Новости УрФО
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