Военные ЦВО из зоны спецоперации записали видеообращение к женам в честь 8 марта

Posted Сегодня, 07:46
Published Сегодня, 07:46
Modified Сегодня, 07:48
Updated Сегодня, 07:48
Мужчины пожелали супругам всех благ и пообещали скорейшее возвращение домой. Они обратились к своим женам по именам, признались в любви и пожелали сохранить положительные качества, которыми те наделены. Видеообращение бойцы из зоны проведения СВО записали в честь приближающегося 8 марта.
Женщинам, членам семей военных, передали букеты цветов. Их солдаты отправили дочкам и женам через коллег. Женщины рассказали, что для них презент стал неожиданностью. Они признаются: думали, что в этом году останутся без подарка от мужа. Видеозапись опубликовало издание Ура.ру со ссылкой на пресс-службу ЦВО.