Военные ЦВО из зоны спецоперации записали видеообращение к женам в честь 8 марта

Женщинам, членам семей военных, передали букеты цветов. Их солдаты отправили дочкам и женам через коллег. Женщины рассказали, что для них презент стал неожиданностью. Они признаются: думали, что в этом году останутся без подарка от мужа. Видеозапись опубликовало издание Ура.ру со ссылкой на пресс-службу ЦВО.