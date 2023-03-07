В Нижнем Тагиле под конец четверти в школах произошел сбой в «Сетевом городе». Родители пожаловались, что там появляется ошибка 503 и надпись, что ни один сервер не доступен для обработки этого запроса. Проблема наблюдалась на протяжении суток.