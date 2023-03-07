Posted Сегодня, 15:40
Published Сегодня, 15:40
Modified Сегодня, 15:48
Updated Сегодня, 15:48
Горбольница №4 Нижнего Тагила объявила закупки на газодымозащитные комплекты, налобные светодиодные фонари и противопожарную дверь. ООО «Защитные материалы» из Перми предложило поставить товар за 224 тысячи рублей. С ними и будет заключен контракт.
В школе №32 прошло рабочее совещание с участием главы Нижнего Тагила Владислава Пинаева и представителей подрядчика. Сейчас в школе ведутся демонтажные работы, старая отделка уже убрана, проводится разбор перекрытий. Ремонт кровли в здании планируется закончить к апрелю.
Призванный в рамках частичной мобилизации житель Свердловской области получал двойное денежное довольствие из-за ошибки. Мужчина, получивший двойные выплаты - полный тезка другого мобилизованного.
Тагильчанка пожаловалась, что ее открепили от поликлиники №3 на Старателе. Поэтому в обслуживании по ОМС медики ей отказали. Женщине пришлось обращаться к платному доктору.
В Нижнем Тагиле под конец четверти в школах произошел сбой в «Сетевом городе». Родители пожаловались, что там появляется ошибка 503 и надпись, что ни один сервер не доступен для обработки этого запроса. Проблема наблюдалась на протяжении суток.