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Published Сегодня, 15:40

Modified Сегодня, 15:48

Updated Сегодня, 15:48

Жительницу Тагила не приняли по полису ОМС, а мобилизованному заплатили дважды

7 марта 2023, 15:40
Фото: 1MI
Жительницу Нижнего Тагила не приняли по полису ОМС, а мобилизованному заплатили дважды из-за ошибки. Рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях Нижнего Тагила и Свердловской области за 7 марта.

Горбольница №4 Нижнего Тагила объявила закупки на газодымозащитные комплекты, налобные светодиодные фонари и противопожарную дверь.  ООО «Защитные материалы» из Перми предложило поставить товар за 224 тысячи рублей. С ними и будет заключен контракт.

Газодымозащитные комплекты и налобные фонари закупает ГБ № 4 в Нижнем Тагиле
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В школе №32 прошло рабочее совещание с участием главы Нижнего Тагила Владислава Пинаева и представителей подрядчика. Сейчас в школе ведутся демонтажные работы, старая отделка уже убрана, проводится разбор перекрытий. Ремонт кровли в здании планируется закончить к апрелю.

«Одно из лучших строений тех лет»: в Нижнем Тагиле ремонтируют школу №32
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Призванный в рамках частичной мобилизации житель Свердловской области получал двойное денежное довольствие из-за ошибки. Мужчина, получивший двойные выплаты - полный тезка другого мобилизованного.

Мобилизованный из Свердловской области получал двойное довольствие из-за ошибки
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Тагильчанка пожаловалась, что ее открепили от поликлиники №3 на Старателе. Поэтому в обслуживании по ОМС медики ей отказали. Женщине пришлось обращаться к платному доктору.

Пришлось идти платно: молодую мать открепили от поликлиники в Нижнем Тагиле
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В Нижнем Тагиле под конец четверти в школах произошел сбой в «Сетевом городе». Родители пожаловались, что там появляется ошибка 503 и надпись, что ни один сервер не доступен для обработки этого запроса. Проблема наблюдалась на протяжении суток.

В Нижнем Тагиле под конец четверти произошел сбой в «Сетевом городе»
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