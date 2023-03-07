Жительницы Свердловской области получат в подарок на 8 Марта цветы и парфюмерию

Posted Сегодня, 10:16
Published Сегодня, 10:16
Modified Сегодня, 10:18
Updated Сегодня, 10:18
38% свердловчанок также желают получить на праздник цветы, 25% - подарки из ювелирных магазинов. Далее в рейтинге значится парфюмерия и электроника. Лишь 7% женщин заявили о желании презентов из категории одежды и обуви. Еще один желанный вариант для подарка - совместный поход в SPA.
МТС выяснили, что мужчины подарят то, что выберут их избранницы. Половина респондентов преподнесет представительницам женского пола цветы, 30% - парфюмерные ароматы, 20% - украшения. Треть всех опрошенных мужчин Среднего Урала считают идеальным празднованием Международного женского дня домашнее застолье или путешествие по стране.
По данным опроса среди мужчин сумма подарка на 8 Марта начинается от 2500 рублей и ограничивается 15000 рублей. Женщины же обозначили минимальную стоимость презента 1500 рублей, а максимальную - 25000 рублей.
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