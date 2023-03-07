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Posted Сегодня, 10:16

Published Сегодня, 10:16

Modified Сегодня, 10:18

Updated Сегодня, 10:18

Жительницы Свердловской области получат в подарок на 8 Марта цветы и парфюмерию

7 марта 2023, 10:16
Фото: 1MI
В преддверии 8 Марта был проведен опрос среди уральцев на тему подарков. По итогам сбора данных с помощью МТС Исследования самыми желанными подарками для женщин стали цветы и ювелирные украшения. Мужчины же планируют дарить не только букеты, но и парфюмерные композиции.

38% свердловчанок также желают получить на праздник цветы, 25% - подарки из ювелирных магазинов. Далее в рейтинге значится парфюмерия и электроника. Лишь 7% женщин заявили о желании презентов из категории одежды и обуви. Еще один желанный вариант для подарка - совместный поход в SPA.

МТС выяснили, что мужчины подарят то, что выберут их избранницы. Половина респондентов преподнесет представительницам женского пола цветы, 30% - парфюмерные ароматы, 20% - украшения. Треть всех опрошенных мужчин Среднего Урала считают идеальным празднованием Международного женского дня домашнее застолье или путешествие по стране.

По данным опроса среди мужчин сумма подарка на 8 Марта начинается от 2500 рублей и ограничивается 15000 рублей. Женщины же обозначили минимальную стоимость презента 1500 рублей, а максимальную - 25000 рублей.

https://e-burg.mts.ru/personal?erid=LjN8K9pLY

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#Анастасия Стрежнева#Общество#МТС#Опрос#Свердловская область#Новости УрФО
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