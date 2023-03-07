Жительницы Свердловской области получат в подарок на 8 Марта цветы и парфюмерию

38% свердловчанок также желают получить на праздник цветы, 25% - подарки из ювелирных магазинов. Далее в рейтинге значится парфюмерия и электроника. Лишь 7% женщин заявили о желании презентов из категории одежды и обуви. Еще один желанный вариант для подарка - совместный поход в SPA.