Дворник без страховки чистил крышу от сосулек на Лебяжке в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 09:01
Published Сегодня, 09:01
Modified Сегодня, 09:03
Updated Сегодня, 09:03
По словам очевидца, мужчина, который был на крыше, не был пристегнут страховкой. Он ходил по наледи прямо по краю. Помимо этого, сосульки падали прямо на тропинку, по которой ходят пешеходы. Однако тротуар никто не оцепил сигнальной лентой и не было человека, который контролировал бы процесс внизу.
Сотрудники УК «Ермак» проводят работы с нарушением техники безопасности. Без страховки и без наряда на высотные работы. А если упадет? Сэкономили, называется, — написал подписчик сообщества «Инцидент Нижний Тагил» ВКонтакте.
В комментариях тагильчане отметили, что надо обязательно соблюдать меры безопасности, так как случайное падение может стоить жизни.
Редакция TagilCity.ru попыталась взять комментарий по этому поводу у руководства УК «Ермак», однако на звонки журналиста никто не ответил.