Дворник без страховки чистил крышу от сосулек на Лебяжке в Нижнем Тагиле

По словам очевидца, мужчина, который был на крыше, не был пристегнут страховкой. Он ходил по наледи прямо по краю. Помимо этого, сосульки падали прямо на тропинку, по которой ходят пешеходы. Однако тротуар никто не оцепил сигнальной лентой и не было человека, который контролировал бы процесс внизу.