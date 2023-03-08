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Published Сегодня, 09:01

Modified Сегодня, 09:03

Updated Сегодня, 09:03

Дворник без страховки чистил крышу от сосулек на Лебяжке в Нижнем Тагиле

8 марта 2023, 09:01
Фото: TagilCity.ru
На несоблюдение техники безопасности при чистке крыши пожаловались жители Нижнего Тагила. По их словам, дворник работал на двухэтажном доме на улице Лебяжинская, 16 без страховочного троса. Кроме того, тротуар, по которому ходят пешеходы, в это время не был огорожен лентой.

По словам очевидца, мужчина, который был на крыше, не был пристегнут страховкой. Он ходил по наледи прямо по краю. Помимо этого, сосульки падали прямо на тропинку, по которой ходят пешеходы. Однако тротуар никто не оцепил сигнальной лентой и не было человека, который контролировал бы процесс внизу.

Сотрудники УК «Ермак» проводят работы с нарушением техники безопасности. Без страховки и без наряда на высотные работы. А если упадет? Сэкономили, называется, — написал подписчик сообщества «Инцидент Нижний Тагил» ВКонтакте.

В комментариях тагильчане отметили, что надо обязательно соблюдать меры безопасности, так как случайное падение может стоить жизни.

Редакция TagilCity.ru попыталась взять комментарий по этому поводу у руководства УК «Ермак», однако на звонки журналиста никто не ответил.

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