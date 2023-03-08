Горячая линия по соблюдению прав детей-инвалидов заработала в Свердловской области

Posted Сегодня, 06:27
Published Сегодня, 06:27
Modified Сегодня, 06:29
Updated Сегодня, 06:29
Сотрудники ведомства обратят внимание на социальные гарантии для детей-инвалидов. Например, по осуществлению выплат, предоставлению жилья, лекарств, средств реабилитации и санаторно-курортного лечения, а также обеспечению надлежащих условий получения образования.
По всем поступившим обращениям прокуратурой будут организованы проверочные мероприятия, сообщили в пресс-службе регионального ведомства.
Горячая линия для граждан организована по телефону 8 (343) 376-82-61. Обращения принимаются в рабочие дни с 9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00), позвонившим необходимо указать адрес и телефон для связи.
Также, заявления можно подать лично на улице Московская, 21 в Екатеринбурге или на Едином портале прокуратуры РФ.