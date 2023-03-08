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Posted Сегодня, 06:27

Published Сегодня, 06:27

Modified Сегодня, 06:29

Updated Сегодня, 06:29

Горячая линия по соблюдению прав детей-инвалидов заработала в Свердловской области

8 марта 2023, 06:27
Фото: 1MI
Жители Свердловской области в течение марта могут направлять обращения по вопросам соблюдения прав детей-инвалидов в региональную прокуратуру. В ведомстве отмечают, что по каждому из них будет организована проверка.

Сотрудники ведомства обратят внимание на социальные гарантии для детей-инвалидов. Например, по осуществлению выплат, предоставлению жилья, лекарств, средств реабилитации и санаторно-курортного лечения, а также обеспечению надлежащих условий получения образования.

По всем поступившим обращениям прокуратурой будут организованы проверочные мероприятия, сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Горячая линия для граждан организована по телефону 8 (343) 376-82-61. Обращения принимаются в рабочие дни с 9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00), позвонившим необходимо указать адрес и телефон для связи.

Также, заявления можно подать лично на улице Московская, 21 в Екатеринбурге или на Едином портале прокуратуры РФ.

Главврач Детской больницы Тагила рассказал о помощи детям-инвалидам
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#Евгения Сафина#Прокуратура#Свердловская область#Дети#Проверка#Прокурорская проверка#Дети-инвалиды#Общество
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