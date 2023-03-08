Мэр Владислав Пинаев поздравил тагильчанок с 8 марта

Posted Сегодня, 06:26
Published Сегодня, 06:26
Modified Сегодня, 06:28
Updated Сегодня, 06:28
Дорогие тагильчанки, я от всей души поздравляю вас с самым добрым весенним праздником, с Международным женским днем 8 марта, — сказал Владислав Пинаев.
Он пожелал женщинам здоровья, благополучия, а также уважения родных и близких.
Мира и добра вашему дому! Любите, и будьте любимыми! — добавил глава Нижнего Тагила.
Напомним, накануне праздника в Нижнетагильском цирке состоялось торжественное собрание, на котором представители администрации города также поздравили женщин. Для присутствующих был организован концерт с участием бывших солистов известных музыкальных групп.