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Published Сегодня, 06:26

Modified Сегодня, 06:28

Updated Сегодня, 06:28

Мэр Владислав Пинаев поздравил тагильчанок с 8 марта

8 марта 2023, 06:26
Фото: 1MI
Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев записал видеопоздравление с пожеланиями на 8 марта жительницам города.
Дорогие тагильчанки, я от всей души поздравляю вас с самым добрым весенним праздником, с Международным женским днем 8 марта, — сказал Владислав Пинаев.

Он пожелал женщинам здоровья, благополучия, а также уважения родных и близких.

Мира и добра вашему дому! Любите, и будьте любимыми! — добавил глава Нижнего Тагила.

Напомним, накануне праздника в Нижнетагильском цирке состоялось торжественное собрание, на котором представители администрации города также поздравили женщин. Для присутствующих был организован концерт с участием бывших солистов известных музыкальных групп.

Мэр Нижнего Тагила поздравил тагильчанок с наступающим Международным женским днем
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