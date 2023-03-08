Posted Сегодня, 16:25
Published Сегодня, 16:25
Modified Сегодня, 16:27
Updated Сегодня, 16:27
Семья Важениных известна в Нижнем Тагиле. У них 8 детей, блог с тысячами подписчиков и красивая любовь. Вместе они уже 22 года и за это время в их семье случалось всякое. Что скрывается за красивыми сторис, красивыми фото и громкими постами об успехе?
Соседка по палате тагильчанки Светланы Бурухиной, которая скончалась через несколько дней после операции, рассказала об отношении медсестер в Демидовской больнице. По ее словам, женщину бросили на кровать и не фиксировали жалобы.
Пятирублевые купюры снова появились в Нижнем Тагиле. Сдачу такой купюрой сдал продавец в одном из магазинов на Вагонке.
Жители Екатеринбурга попали в больницу после того, как заказали роллы в суши-маркете Fishka96. Роспотребнадзор провел проверку и нашел нарушения. Сами же покупатели заразились сальмонеллезом.
Митрополит Екатеринбургский высказался о наказаниях и порке детей. По его словам, это не запрещено, но нужно все же правильно выбирать методы воспитания.