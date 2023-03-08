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Posted Сегодня, 16:25

Published Сегодня, 16:25

Modified Сегодня, 16:27

Updated Сегодня, 16:27

Митрополит высказался о порке детей, а жительница Тагила о женском счастье

8 марта 2023, 16:25
Фото: 1MI
Жительница Нижнего Тагила рассказала о женском счастье, а митрополит высказался о порке детей. Об этих и других событиях Нижнего Тагила и Свердловской области за 8 марта читайте в материале TagilCity.ru.

Семья Важениных известна в Нижнем Тагиле. У них 8 детей, блог с тысячами подписчиков и красивая любовь. Вместе они уже 22 года и за это время в их семье случалось всякое. Что скрывается за красивыми сторис, красивыми фото и громкими постами об успехе?

Восемь детей и неидеальная жизнь: блогер из Тагила рассказала о женском счастье
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Соседка по палате тагильчанки Светланы Бурухиной, которая скончалась через несколько дней после операции, рассказала об отношении медсестер в Демидовской больнице. По ее словам, женщину бросили на кровать и не фиксировали жалобы.

«Не ори, не пугай людей»: соседка о последних днях тагильчанки в Демидовской больнице
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Пятирублевые купюры снова появились в Нижнем Тагиле. Сдачу такой купюрой сдал продавец в одном из магазинов на Вагонке.

Пятирублевые банкноты снова появились в Нижнем Тагиле
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Жители Екатеринбурга попали в больницу после того, как заказали роллы в суши-маркете Fishka96. Роспотребнадзор провел проверку и нашел нарушения. Сами же покупатели заразились сальмонеллезом.

В Екатеринбурге клиенты суши-маркета Fishka96 заразились сальмонеллезом
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Митрополит Екатеринбургский высказался о наказаниях и порке детей. По его словам, это не запрещено, но нужно все же правильно выбирать методы воспитания.

«Не запрещено»: митрополит Екатеринбургский ответил на вопрос о порке детей
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