Семья Важениных известна в Нижнем Тагиле. У них 8 детей, блог с тысячами подписчиков и красивая любовь. Вместе они уже 22 года и за это время в их семье случалось всякое. Что скрывается за красивыми сторис, красивыми фото и громкими постами об успехе?