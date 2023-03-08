«Не ори, не пугай людей»: соседка о последних днях тагильчанки в Демидовской больнице

Posted Сегодня, 07:12
Published Сегодня, 07:12
Modified Сегодня, 07:14
Updated Сегодня, 07:14
В Нижнем Тагиле продолжается расследование дела о смерти пациентки Демидовской городской больницы Светланы Бурухиной. Мы пообщались с соседкой по палате, которая наблюдала последние дни жизни тагильчанки.
Анна [имя изменено, — прим. ред.] поступила в медучреждение в один день со Светланой Бурухиной: только та пришла планово, а Анну привезли на скорой. Помимо этого в палате были еще три женщины. Тагильчанка отмечает, что Светлана выглядела бодро, даже оказывала прооперированной некоторую помощь. «Она мне помогала, телефон дала», — рассказывает Анна.
Женщина вспоминает, что Светлана Бурухина несколько дней провела в ожидании операции. Иногда жаловалась Анне на боли в животе.
Она очень долго ждала операцию. В понедельник ее не прооперировали. Во вторник ей сказали, что врач заболел. В среду-четверг был день процедур. В общем, она очень долго ждала. Потом пришел врач, сказал, что операция завтра утром. Подготовили, дали все, как положено. И утром часов в 9 ее забрали, — рассказывает Анна.
После процедуры, по словам Анны, Светлану Бурухину привезли примерно минут через 40. Оперировал хирург ДГБ по фамилии Шалагин, об этом Светлана писала мужу в смс.
Почему-то для меня это было ужасно со стороны, ее привезли со спущенными штанами. Она отходила от наркоза, очень сильно плакала, кричала, что ей больно. Еще медсестры с кровати-каталки, они ее прямо кинули на кровать, мы стали возмущаться: «Вы что, она могла головой стукнуться». На что нам сказали — «Не лезьте». А ей — «Не ори, не придуривайся, не пугай людей», — поделилась Анна.
Светлана, вспоминает Анна, плакала и просила позвать врача. Тагильчанка возмущена тем, как относились медсестры к пациентке.
Отношение, было, конечно, ужасное. Сказали: «Садись». Она: «Я не могу, мне плохо». На что медсестра возмутилась: «Я что должна сама тебя садить?». В итоге помог доктор.
В тот день Светлану, плачущую от боли, отправили на рентген, который занял, по воспоминаниям Анны, минут 15-20. По нему никаких нарушений не было, врач озвучил, что, скорее всего, беспокоит обострение после процедуры.
Светлане поставили капельницу, но она все равно продолжала мучаться от боли, о чем не раз говорила соседкам.
Вечером пришел врач, не наш. Это я дословно помню, он спросил: «Есть жалобы?». Она сказала: «Да, мне больно». Я почему запомнила, потому что утром пришел уже наш врач, вместе с главным врачом, он спросил: «Почему не пожаловались? Записано, что нет жалоб». Для меня это было удивительно. Человек пожаловался, почему не было этого указано? Я очень хорошо запомнила, — уверяет Анна.
Ночью Светлана несколько раз вызывала медсестру, которая ей ставила обезболивающее, как выразилась Анна, «бесконечные уколы, раза три точно». Утром Светлана уже практически не могла говорить. На обходе она пожаловалась на боль, отдающую в правое плечо. Тогда врачи Демидовской городской больницы в устной форме спросили согласие у пациентки на оперативное вмешательство.
Потом врач пришел с высоким мужчиной, наверное, заведующим. Он пощупал, и сказал, мы повезем вас на лапароскопию, посмотреть, что внутри, вы согласны? Она сказала: «Согласна», устно он ее спросил, ничего не подписывали, — поясняет тагильчанка Анна.
После этого Светлане, по воспоминаниям соседки, предстояло сдать кровь на анализ.
Заставляли ее самой идти на уколы. Я говорю: «Она встать не может». В итоге я ее довела до кровати, у меня у самой-то трубки после операции были. Она у меня на кровать упала. Говорит, у меня темнеет в глазах, я не дойду. В итоге к ней подошли, поставили укол, взяли кровь. В девятом часу ее увезли и больше я ее не видела.
Анна пыталась узнать, где Светлана. Ей сообщили: «Не очень все хорошо, она в реанимации». После этого Анна связалась с Андреем Бурухиным — мужем Светланы. Вскоре он приехал, забрал телефон и драгоценности, которые Светлана оставила Анне перед очередной операцией.
В настоящее время проходит расследование уголовного дела. 7 марта вдовец Андрей Бурухин был на допросе в связи со смертью супруги. Напомним, тагильчанка Светлана Бурухина умерла от случайного повреждения холедоха во время эндоскопической операции. Такое заключение вынесли патологоанатомы после вскрытия.