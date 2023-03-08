«Не ори, не пугай людей»: соседка о последних днях тагильчанки в Демидовской больнице

Анна [имя изменено, — прим. ред.] поступила в медучреждение в один день со Светланой Бурухиной: только та пришла планово, а Анну привезли на скорой. Помимо этого в палате были еще три женщины. Тагильчанка отмечает, что Светлана выглядела бодро, даже оказывала прооперированной некоторую помощь. «Она мне помогала, телефон дала», — рассказывает Анна.