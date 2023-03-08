«Не запрещено»: митрополит Екатеринбургский ответил на вопрос о порке детей

Posted Сегодня, 11:08
Published Сегодня, 11:08
Modified Сегодня, 11:10
Updated Сегодня, 11:10
Он пояснил, что к вопросу наказания нужно подходить так, чтобы реальная жизнь ребенка не была искажена иллюзией безнаказанности.
Также Кульберг пояснил, что телесные наказания могут навредить ребенку, но саму возможность такого воздействия исключать не стоит.
Можно пригрозить розгой, но не пускать ее в ход, так он будет думать, что будет наказан, и не наказывается, — написал митрополит в своем Telegram-канале.
Он напомнил, что по православным традициям детей наказывать можно, но делать это нежелательно.
Митрополит добавил, что неправильно считать неприемлемыми физические наказания, а другие допустимыми. Например, если наказать ребенка недельным молчанием, то это будет хуже, чем выпороть. По его словам, воспитание заключается не в разрушительном воздействии, а в том, чтобы развивать полезные качества.