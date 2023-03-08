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Posted Сегодня, 11:08

Published Сегодня, 11:08

Modified Сегодня, 11:10

Updated Сегодня, 11:10

«Не запрещено»: митрополит Екатеринбургский ответил на вопрос о порке детей

8 марта 2023, 11:08
Фото: 1MI

Митрополит Екатеринбургский ответил на вопрос о порке детей

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг) заявил, что православными традициями не запрещается наказывать детей, но делать это нежелательно.

Он пояснил, что к вопросу наказания нужно подходить так, чтобы реальная жизнь ребенка не была искажена иллюзией безнаказанности.

Также Кульберг пояснил, что телесные наказания могут навредить ребенку, но саму возможность такого воздействия исключать не стоит.

Можно пригрозить розгой, но не пускать ее в ход, так он будет думать, что будет наказан, и не наказывается, — написал митрополит в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что по православным традициям детей наказывать можно, но делать это нежелательно.

Митрополит добавил, что неправильно считать неприемлемыми физические наказания, а другие допустимыми. Например, если наказать ребенка недельным молчанием, то это будет хуже, чем выпороть. По его словам, воспитание заключается не в разрушительном воздействии, а в том, чтобы развивать полезные качества.

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#Ирина Кирилова#Екатеринбург#Дети#Свердловская область#Наказание#Митрополит#Общество#Новости УрФО
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