«Не запрещено»: митрополит Екатеринбургский ответил на вопрос о порке детей

Митрополит добавил, что неправильно считать неприемлемыми физические наказания, а другие допустимыми. Например, если наказать ребенка недельным молчанием, то это будет хуже, чем выпороть. По его словам, воспитание заключается не в разрушительном воздействии, а в том, чтобы развивать полезные качества.