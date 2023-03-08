Пятирублевые банкноты снова появились в Нижнем Тагиле

Летом 2021 была обновлена вся линейка банкнот России, в том числе и купюр номиналом в 10 рублей (их перестали выпускать с 2009 года). Бумажные пятирублевые банкноты стали поступать в оборот в конце 2022 года. Они полностью повторяют дизайн образца 1997 года, но имеют новое лаковое покрытие и новую буквенную серию начинающуюся с литеры «ч».