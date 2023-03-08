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Posted Сегодня, 09:52

Published Сегодня, 09:52

Modified Сегодня, 09:54

Updated Сегодня, 09:54

Пятирублевые банкноты снова появились в Нижнем Тагиле

8 марта 2023, 09:52
Фото: TagilCity.ru
5-рублевая банкнота 2022 года выпуска
Сдачу пятирублевой купюрой получил житель Нижнего Тагила в одном из магазинов на Вагонке. Помимо монет таким номиналом, в городе снова появились банкноты.
Ходил в магазин и был очень удивлен, когда получил от продавщицы сдачу, в которой была новая хрустящая пятирублевая бумажная банкнота. Давно в Тагиле на видел таких, обычно всегда монеты попадаются, — рассказал редакции TagilCity.ru житель Дзержинского района Валерий.
5-рублевая банкнота 2022 года выпуска5-рублевая банкнота 2022 года выпуска
5-рублевая банкнота 2022 года выпуска5-рублевая банкнота 2022 года выпуска
5-рублевая банкнота 2022 года выпуска5-рублевая банкнота 2022 года выпуска
5-рублевая банкнота 2022 года выпуска5-рублевая банкнота 2022 года выпуска
5-рублевая банкнота 2022 года выпуска
Фото: TagilCity.ru

Пятирублевые купюры образца 1997 года появились в России в обороте с 1 января 1998 года. Однако их перестали печатать с 2001 года.

Летом 2021 была обновлена вся линейка банкнот России, в том числе и купюр номиналом в 10 рублей (их перестали выпускать с 2009 года). Бумажные пятирублевые банкноты стали поступать в оборот в конце 2022 года. Они полностью повторяют дизайн образца 1997 года, но имеют новое лаковое покрытие и новую буквенную серию начинающуюся с литеры «ч».

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