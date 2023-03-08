Пятирублевые банкноты снова появились в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 09:52
Published Сегодня, 09:52
Modified Сегодня, 09:54
Updated Сегодня, 09:54
Ходил в магазин и был очень удивлен, когда получил от продавщицы сдачу, в которой была новая хрустящая пятирублевая бумажная банкнота. Давно в Тагиле на видел таких, обычно всегда монеты попадаются, — рассказал редакции TagilCity.ru житель Дзержинского района Валерий.
Пятирублевые купюры образца 1997 года появились в России в обороте с 1 января 1998 года. Однако их перестали печатать с 2001 года.
Летом 2021 была обновлена вся линейка банкнот России, в том числе и купюр номиналом в 10 рублей (их перестали выпускать с 2009 года). Бумажные пятирублевые банкноты стали поступать в оборот в конце 2022 года. Они полностью повторяют дизайн образца 1997 года, но имеют новое лаковое покрытие и новую буквенную серию начинающуюся с литеры «ч».