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Posted Сегодня, 07:41

Published Сегодня, 07:41

Modified Сегодня, 07:43

Updated Сегодня, 07:43

В Екатеринбурге клиенты суши-маркета Fishka96 заразились сальмонеллезом

8 марта 2023, 07:41
Фото: Пресс-служба Роспотребнадзора Свердловской области
В Екатеринбурге сотрудники Роспотребнадзора организовали проверку после отравления роллами клиентов в суши-маркете Fishka96 и нашли там множество нарушений. Покупатели заразились сальмонеллезом.

Сейчас заболевших сальмонеллезом четверо, в том числе пострадал один ребенок. Три человека госпитализированы в больницу.

Сотрудники ведомства начали расследование и нашли множество нарушений санитарно-эпидемиологических норм. В частности, немаркированный инвентарь, продукты без необходимой документации, несоответствие отделки помещений нормативным требованиям.

Кроме того, в суши-маркете не проводились ежедневный осмотр работников и должным образом генеральная уборка, на предприятии летали мухи. А в пробах продукции были обнаружены бактерии группы кишечной палочки.

Фото: Пресс-служба Роспотребнадзора Свердловской области

Сейчас на магазин наложили запрет на деятельность, а материалы о приостановлении деятельности переданы в суд. Индивидуальному предпринимателю, организовавшему производство, необходимо провести дополнительные санитарно-противоэпидемические мероприятий.

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#Евгения Сафина#Екатеринбург#Свердловская область#Еда#Отравление#Роспотребнадзор#Проверка#Происшествия
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