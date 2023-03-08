В Екатеринбурге клиенты суши-маркета Fishka96 заразились сальмонеллезом

Posted Сегодня, 07:41
Published Сегодня, 07:41
Modified Сегодня, 07:43
Updated Сегодня, 07:43
Сейчас заболевших сальмонеллезом четверо, в том числе пострадал один ребенок. Три человека госпитализированы в больницу.
Сотрудники ведомства начали расследование и нашли множество нарушений санитарно-эпидемиологических норм. В частности, немаркированный инвентарь, продукты без необходимой документации, несоответствие отделки помещений нормативным требованиям.
Кроме того, в суши-маркете не проводились ежедневный осмотр работников и должным образом генеральная уборка, на предприятии летали мухи. А в пробах продукции были обнаружены бактерии группы кишечной палочки.
Сейчас на магазин наложили запрет на деятельность, а материалы о приостановлении деятельности переданы в суд. Индивидуальному предпринимателю, организовавшему производство, необходимо провести дополнительные санитарно-противоэпидемические мероприятий.