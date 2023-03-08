В Екатеринбурге прекращены поиски 12-летней пропавшей школьницы

Обнаружили Ирину волонтеры поискового отряда «Прорыв», об этом они сообщили на своей странице в соцсетях. Также они выразили благодарность всем неравнодушным людям, которые помогали искать несовершеннолетнюю. Также ее розыском занимались и сотрудники отдела полиции № 8 Екатеринбурга.