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Posted Сегодня, 05:46

Published Сегодня, 05:46

Modified Сегодня, 05:48

Updated Сегодня, 05:48

В Екатеринбурге прекращены поиски 12-летней пропавшей школьницы

8 марта 2023, 05:46
Фото: 1MI
12-летняя Ирина Черевеченко, которая пропала 6 марта в Екатеринбурге, найдена живой.

Школьница, проживающая в Юго-Западном районе Екатеринбурга, перестала выходить на связь с родственниками 6 марта. Искали девочку сутки, она оказалась жива.

Обнаружили Ирину волонтеры поискового отряда «Прорыв», об этом они сообщили на своей странице в соцсетях. Также они выразили благодарность всем неравнодушным людям, которые помогали искать несовершеннолетнюю. Также ее розыском занимались и сотрудники отдела полиции № 8 Екатеринбурга.

Фото: ДПСО "Прорыв"

Напомним, рыбак из поселка Мурзинка Свердловской области, пропавший 1,5 месяца назад был найден мертвым. Следователи проводят проверку по факту смерти мужчины.

Пропавшего в Свердловской области рыбака нашли мертвым
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#Евгения Сафина#Екатеринбург#Свердловская область#Дети#Пропажа#Поисковый отряд#Школьница#Полиция#Происшествия#Поиск
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