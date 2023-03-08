В Екатеринбурге прекращены поиски 12-летней пропавшей школьницы

Posted Сегодня, 05:46
Published Сегодня, 05:46
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Updated Сегодня, 05:48
Школьница, проживающая в Юго-Западном районе Екатеринбурга, перестала выходить на связь с родственниками 6 марта. Искали девочку сутки, она оказалась жива.
Обнаружили Ирину волонтеры поискового отряда «Прорыв», об этом они сообщили на своей странице в соцсетях. Также они выразили благодарность всем неравнодушным людям, которые помогали искать несовершеннолетнюю. Также ее розыском занимались и сотрудники отдела полиции № 8 Екатеринбурга.
Напомним, рыбак из поселка Мурзинка Свердловской области, пропавший 1,5 месяца назад был найден мертвым. Следователи проводят проверку по факту смерти мужчины.