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Posted Сегодня, 06:57

Published Сегодня, 06:57

Modified Сегодня, 06:59

Updated Сегодня, 06:59

В Камышлове студенты-инвалиды из интерната пожаловались на плохие условия проживания

8 марта 2023, 06:57
Фото: 1MI
Прокуратура Камышлова организовала проверку после сообщений СМИ о ненадлежащих условиях, созданных студентам-инвалидам в местном интернате.

Воспитанники с ограниченными возможностями здоровья через средства массовой информации пожаловались, что в «Камышловском училище-интернате для инвалидов» созданы не надлежащие условия для проживания. Также, по их словам, в учреждении нарушаются санитарные нормы в общежитии и на пищеблоке.

Теперь сотрудникам местной прокуратуры предстоит выяснить достоверность этих сведений. Во время проведения проверки они оценят, как соблюдаются права студентов-инвалидов в интернате. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

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#Евгения Сафина#Прокуратура#Проверка#Дети-инвалиды#Интернат#Общество#Свердловская область#Камышлов#Дети
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