В Камышлове студенты-инвалиды из интерната пожаловались на плохие условия проживания

Воспитанники с ограниченными возможностями здоровья через средства массовой информации пожаловались, что в «Камышловском училище-интернате для инвалидов» созданы не надлежащие условия для проживания. Также, по их словам, в учреждении нарушаются санитарные нормы в общежитии и на пищеблоке.