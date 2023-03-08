В Камышлове студенты-инвалиды из интерната пожаловались на плохие условия проживания

Posted Сегодня, 06:57
Published Сегодня, 06:57
Modified Сегодня, 06:59
Updated Сегодня, 06:59
Воспитанники с ограниченными возможностями здоровья через средства массовой информации пожаловались, что в «Камышловском училище-интернате для инвалидов» созданы не надлежащие условия для проживания. Также, по их словам, в учреждении нарушаются санитарные нормы в общежитии и на пищеблоке.
Теперь сотрудникам местной прокуратуры предстоит выяснить достоверность этих сведений. Во время проведения проверки они оценят, как соблюдаются права студентов-инвалидов в интернате. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.