Восемь детей и неидеальная жизнь: блогер из Тагила рассказала о женском счастье

Posted Сегодня, 13:39
Published Сегодня, 13:39
Modified Сегодня, 14:56
Updated Сегодня, 14:56
Татьяну я знаю еще с начала 2010-х, тогда она только начинала свой путь в сетевом бизнесе, а понятия «блогер» в Нижнем Тагиле — городе заводов и гор — и не было. Мы как-то встретились в пиццерии на Вагонке, она рассказывала о том, как можно заработать на продаже знаменитой косметики и других товаров из модного каталога. Я уже работала в редакции и перспективы сетевого бизнесам меня не манили. Однако за почти полтора десятилетия то, что многие не воспринимали всерьез, стало для Татьяны источником дохода сильно выше средней зарплаты по региону, а также положило начало ее карьере блогера.
Открывая соцсети, в ее аккаунтах я видела пышные кадры фотосессий с семьей (а вот уже и пятеро детей!), истории успеха (как и у всех сетевиков) и прочие атрибуты красивой жизни, которые редко вызывают у людей доверие к картинке. Вспоминая новостную ленту, когда кто-то отравляет абьюзом жизнь некогда любимых женщин, а кто-то в послеродовой депрессии сводит счеты с жизнью, кому-то приходится жить в семье наркоманов, я всегда задавалась вопросом: а не являются ли все эти истории в сторис фальшивкой?
Вскоре в интернет пришла «новая искренность»: блогеры, звезды и тысячи простых людей начали показывать свою жизнь как она есть — с проблемами, несовершенством и самоиронией. Кстати, в этом есть и существенная заслуга феминизма (а именно борцы за права женщин и эмансипацию заложили празднование 8 марта). Ведь именно феминистки во все времена заявляли о том, что нет идеального женского тела, а у женщин не должно быть ограничений в профессиональном и финансовом развитии.
В это же время Татьяна Важенина на обозрение тысяч подписчиков показывала себя после рождения ребенка, без купюр рассказывала о подготовке к конкурсу фитнес-бикини и переезжала всей семьей из квартиры на Вагонке в двухэтажный коттедж под Нижним Тагилом. Сегодня мы откровенно беседуем с ней о том, что скрывается за красивыми сторис, стильными фото и громкими постами об успехе и личном счастье.
— У вас большая семья, очень большая по современным меркам. Были ли моменты, когда опускались руки и ты жалела, что так много забот свалила на свои плечи? Что помогало прийти в себя?
— Конечно, были моменты, когда было очень тяжело, когда от бессилия я могла плакать. Но не было никогда такого, чтобы я пожалела. Потому что это мой выбор, и я вижу много плюсов большой семьи. Веселья и счастья (как и забот) дети доставляют не мало! И ради этих радостных и дорогих мне моментов с детьми я готова и на тяжелые моменты.
Что мне помогало? Ну, во-первых, мой супруг, который мог меня поддерживать и контейнировать [чувства — прим.ред.] в тяжелые времена. Хотя бывало, что и у него не хватало сил, тогда мы обращались за помощью к психологам, в том числе ОСЗС на улице Черных. Я очень благодарна специалистам за их отзывчивость!
— У многих женщин бывает послеродовая депрессия, проблемы с родителями и партнером. Как выжить современной женщине?
— Мне знакома послеродовая депрессия, да и на протяжении всей беременности я находилась в стрессе каждый день, — из-за резус-конфликта с мужем каждая беременность была риском и могла закончиться печально. Я каждый день слушала, шевелится ли ребенок, врачи не давали хороших прогнозов, в этом плане мне было очень тяжело и физически, и психологически.
Конечно же, чтоб не сойти с ума, современной женщине необходимо не забывать о себе и ставить себя на первое место (как с кислородной маской в самолете — сначала надеть на себя), обращаться к психологам, иметь увлечения, которые помогают расслабиться (у меня это вязание и рисование), или наоборот, зарядиться энергий (у меня это спорт и танцы).
За ресурсами и жизненной энергией между беременностями и родами я выбираюсь из дома на разные женские тусовки в нашем городе, мой любимый квиз для женщин, клуб «Наедине с мамой», участвую в разных конкурсах и проектах («Фитнес-бикини» в 2019 году, «Идеальная мама» в 2020 году, Эстафета родительского подвига» в 2018 году и в 2021 году, Трансформационный проект «Лайф в кайф» — участвую сейчас). Это то, что меня наполняет! И всем женщинам советую в таких проектах участвовать — это самая лучшая «перезагрузка» для любой женщины, на мой взгляд. Ведь на этих проектах с нами тоже работают разные специалисты, в том числе психологи, много духовных практик, помогающих возродиться.
— Говорят, что самый важный выбор в жизни женщины — это правильно выбрать отца своих детей. Как Николай стал идеальным отцом? Это врожденное или можно привить какие-то качества, чтобы мужчина был настоящим отцом, а не просто генетическим. Ведь сколько в стране матерей-одиночек. Какие советы отцам ты можешь дать? Что нужно сделать, чтобы больше отцов были в семьях и не бросали женщин и своих детей?
— Я выбирала спутника жизни, следуя своему сердцу, я просто влюбилась в парня, у которого не было ни гроша за душой, у которого было непростое детство, ему приходилось жить на улице, но он был особенным для меня. Наши чувства были взаимными, этого мне было достаточно.
Несмотря на то, что он рос без отца, сам он стал хорошим отцом. Он заботится и обо мне, и о детях, возит их в садик, в кружки, дома он помогает во всем — помыть младших детей для него не проблема, он готовит на всю нашу большую семью (и первое, и второе, и третье, и выпечка).
Он своей главной задачей считает накормить семью, старается рассчитать деньги так, чтобы хватило на все, чтоб всегда был небольшой запас, переживает, может быть, вспоминая свое «голодное» детство. Конечно, быть хорошим отцом — это большой труд, это работа над собой. Я не могу сказать, врожденное ли это качество, но я уверена, что это ежедневный выбор человека — быть мужем, быть отцом. И на этот выбор, я считаю, женщина тоже оказывает влияние.
Какие советы могу дать? Я не знаю, вправе ли я давать советы, каждая семья очень индивидуальна, поэтому то, что работает у нас, другим может навредить. Поэтому я очень осторожничаю с советами.
— Судя по твоему блогу, по видео, — у вас с мужем идеальная любовь несмотря на годы знакомства, какой-то вечный медовый месяц. В большинстве семей такого нет, а чужие истории счастья вызывают раздражение, зависть и злорадное «да это у них только на видео так все хорошо». Людям тяжело смириться с чужим счастьем, а свое строить они не умеют. Назови несколько важнейших принципов, на которых строятся ваши отношения с мужем — в быту, в личном-интимном, в работе, в заботе о семье.
— Люблю завистников и хейтеров, они повышают статистику! Конечно же, в интернете люди видят лишь вершину айсберга. Конечно же, у нас не всегда все гладко: были всякие периоды жизни, были и ссоры, и ругань, и битье посуды. Мы всякое проходили, особенно в начале совместной жизни.
Отношения — это нелегкая работа и работа эта над собой. В нашей паре готовность работать над собой есть у каждого, поэтому мы проходим такие трудные периоды, извлекая из них опыт, относимся к таким периодам, как к очередному уроку жизни, сдаем один экзамен за другим.
Я считаю, что развод — не лучший выход, так как не работая над собой, а просто меняя партнера, можно наступать на те же грабли и в следующих отношениях. При этом, я считаю, что иногда развод может быть единственным верным решением, если один из партнеров ничего не вкладывает в отношения и не желает работать над собой. Иногда все же лучше быть одной (одному), чем с кем попало. Все индивидуально.
Я благодарна мужу, что он дает мне свободу быть собой и помогает мне во всем — в быту, в личном-интимном, в работе, в заботе о семье — я везде могу быть собой, делать то, что мне нравится и когда мне хочется. Он не нарушает мои границы, я не нарушаю его, мы разговариваем, обсуждаем наши отношения, слушаем и читаем психологов, учимся договариваться друг с другом.
— Дети мальчики и дети девочки — чем отличается их воспитание? Чему они учат тебя как женщину?
— Дети очень отличаются, и не только мальчики от девочек, каждый ребенок как новая непрочитанная книга. Читаешь и удивляешься! Все, что работало в воспитании одного ребенка, не работает в воспитании следующего. Всему учишься с чистого листа!
Одно правило я для себя все же уяснила: не мешать детям жить! То есть, убирать излишний контроль, не навязывать свои мечты, выбирая кружок для ребенка, лучше пусть выберет сам, давать детям больше свободы, пусть проявляются сами — они лучше чувствуют, что им нужно. При этом быть рядом, интересоваться и осторожно направлять, подсказывать, давая детям сделать свой собственный выбор. Не читать нотаций, а дать совет, когда ребенок сам попросит.
Когда не нарушаешь границы ребенка, тогда и отношения становятся более доверительными, он больше вам расскажет сам. Наша родительская задача — направить, помочь детям жить, а не жить их жизнью. Лучший способ воспитания — не нотациями, а личным примером.
— Нижний Тагил и его пригород подходят для того, чтобы растить и воспитывать детей? Или вы мечтаете уехать в мегаполис/на юг/за границу?
— Мне нравится наше настоящее место жительства (село Малая Лая). Здесь есть все для развития детей, не хуже, чем в городе (в чем-то даже лучше). Очень много разных кружков, клуб, дом культуры, художественная и музыкальная школы, спортивные секции. Детей здесь меньше, чем в городе, поэтому воспитатели и педагоги знают каждого очень хорошо, более индивидуальный подход к каждому ребенку. Я не хотела бы отсюда переезжать. Воспитатели и педагоги здесь с большой буквы — живут своим делом! Я счастлива за наших детей!
Мне очень нравится Урал, наша природа, лес, грибы, ягоды. Урал — моя Родина, мое детство прошло в деревне, поэтому для меня каждая травинка на Урале — родная. Живя у леса, я часто мысленно возвращаюсь в своё детство, мне доставляет удовольствие любоваться местной природой. Здесь такая тишина и благодать, нет городской суеты. Чистый воздух, чистая вода из скважины, большой двухэтажный коттедж. А когда я скучаю по тусовкам и городской жизни — сажусь за руль и еду в Нижний Тагил. Благо, ехать всего 25 минут до города. Меня все устраивает. Поэтому я в ближайшие годы не планирую переезд.
Последний раз мы с мужем летали на отдых в Абхазию, планировали на 10 дней, но не смогли выдержать и на седьмой день отдыха купили билеты на самолёт — так тянуло обратно домой, на родной Урал. Этот случай мне показал, что нам лучше дома.
— Почему люди могут быть несчастны? Как найти в себе силы, чтобы построить жизнь мечты? Есть ли в твоей жизни кто-то, на кого ты ровняешься?
— Поделюсь своей системой ценностей, которую я взяла за правило в начале наших отношений с мужем, читая разных психологов. Я считаю, что женщине не нужно забывать о том, что она женщина в первую очередь, а потом уже мама.
Я ставлю на первое место себя, любовь к себе, потом мужа и наш с ним союз, наши отношения, и только после того, как мы создали свое пространство любви, мы можем приглашать в него детей. Без нас их бы не было, поэтому мы, наша пара важнее. Счастливые и любящие друг друга родители — лучший пример для детей.
Я мечтаю, чтобы и наши дети переняли наш образ жизни, нашу систему ценностей, и стали по нашему примеру счастливы со своими половинками, а потом и семьями. Если женщина — мама-одиночка, то тем более не нужно занимать детьми место, предназначенное для мужчины, иначе ему не будет места в этой семье, и он так и не появится. Всегда второе место после себя надо оставлять для своей половинки, возможно, будущего мужа, если нет настоящего. А ведь большинство сначала мамочки, ставят ребенка на второе или даже первое место, забывая о себе. Поэтому и столько разводов, мамочек-одиночек. Есть над чем поразмышлять…
Я считаю, что мужчина всегда будет вдохновляться от женщины, которая не растворяется в нем, в детях, а может быть счастливой сама по себе, у которой есть свой собственный мир, свои увлечения, хобби, которая любит себя, ухаживает за собой, занимается своим здоровьем. Мужчина может усилить то, что уже есть у самой женщины. Счастливую сделать счастливее, несчастную — более несчастной. Таково мое наблюдение в семьях знакомых и мое сформировавшееся на жизненных примерах и из прочтенных книг мировоззрение.
Редакция TagilCity.ru поздравляет всех женщин с Международным женским днем! Пусть окружение ваше будет лишь опорой и вдохновением. Желаем достичь своей личной гармонии: ведь нет в этом мире постоянных идеалов красоты, одинаково работающих секретов личного счастья и правильного количества детей.
Беседовала Александра Логинова.