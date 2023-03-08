Восемь детей и неидеальная жизнь: блогер из Тагила рассказала о женском счастье

За ресурсами и жизненной энергией между беременностями и родами я выбираюсь из дома на разные женские тусовки в нашем городе, мой любимый квиз для женщин, клуб «Наедине с мамой», участвую в разных конкурсах и проектах («Фитнес-бикини» в 2019 году, «Идеальная мама» в 2020 году, Эстафета родительского подвига» в 2018 году и в 2021 году, Трансформационный проект «Лайф в кайф» — участвую сейчас). Это то, что меня наполняет! И всем женщинам советую в таких проектах участвовать — это самая лучшая «перезагрузка» для любой женщины, на мой взгляд. Ведь на этих проектах с нами тоже работают разные специалисты, в том числе психологи, много духовных практик, помогающих возродиться.