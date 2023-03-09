2 миллиона рублей не позволили перевести мошенникам полицейские из Нижнего Тагила

Пострадавший пояснил, что для неизвестных он уже взял кредит на 2 миллиона рублей, снял деньги в виде наличных и пошел к банкомату, чтобы из переводить. 135 тысяч он уже успел отправить. Тагильчанин поблагодарил полицейских, что они вовремя его остановили и он не лишился всей суммы.