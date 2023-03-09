2 миллиона рублей не позволили перевести мошенникам полицейские из Нижнего Тагила

Posted Сегодня, 08:27
Published Сегодня, 08:27
Modified Сегодня, 08:29
Updated Сегодня, 08:29
Сотрудники полиции в Нижнем Тагиле вовремя остановили мужчину, который через банкомат начал переводить деньги мошенникам.
Помощи тагильчанину оказал полицейский экипаж роты №2 патрульно-постовой службы в составе командира отделения старшего сержанта Сергея Копытова и стажера Анны Черемухиной.
Они проводили поблизости разъяснительные беседы с населением и в какой-то момент зашли в магазин, рядом с которым и встретили жертву мошенников, сообщает МУ МВД «Нижнетагильское».
Странным полицейским показалось то, что мужчина стоял с пачкой денег у банкомата, был тревожен и все время говорил с кем-то по телефону. Старший сержант Копытов решил уточнить, что происходит.
Тагильчанин ответил, что у него все в порядке, но только он должен перевести деньги на чей-то счет. Полицейские рассказали ему, как иногда граждан обманывают мошенники.
Мужчина особенно не отреагировал на эту информацию, и тогда сержант Копытов попросил дать ему пообщаться с тем человеком, который звонил мужчине. Взяв телефон в руки догадки полицейских подтвердились. Они попросили жертву мошенников проехать с ними в отделение.
На месте они еще подробнее рассказали 27-летнему мужчину, на чью уловку он только что чуть не попался.
Пострадавший пояснил, что для неизвестных он уже взял кредит на 2 миллиона рублей, снял деньги в виде наличных и пошел к банкомату, чтобы из переводить. 135 тысяч он уже успел отправить. Тагильчанин поблагодарил полицейских, что они вовремя его остановили и он не лишился всей суммы.