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Published Сегодня, 08:27

Modified Сегодня, 08:29

Updated Сегодня, 08:29

2 миллиона рублей не позволили перевести мошенникам полицейские из Нижнего Тагила

9 марта 2023, 08:27
Фото: МУ МВД "Нижнетагильское"

Житель Нижнего Тагила чуть не перевел мошенникам 2 миллиона рублей

В Нижнем Тагиле полицейское остановили мужчину прямо у банкомата в тот момент, когда он переводил кредитные деньги мошенникам.

Сотрудники полиции в Нижнем Тагиле вовремя остановили мужчину, который через банкомат начал переводить деньги мошенникам.

Помощи тагильчанину оказал полицейский экипаж роты №2 патрульно-постовой службы в составе командира отделения старшего сержанта Сергея Копытова и стажера Анны Черемухиной.

Они проводили поблизости разъяснительные беседы с населением и в какой-то момент зашли в магазин, рядом с которым и встретили жертву мошенников, сообщает МУ МВД «Нижнетагильское».

Фото: МУ МВД "Нижнетагильское"

Странным полицейским показалось то, что мужчина стоял с пачкой денег у банкомата, был тревожен и все время говорил с кем-то по телефону. Старший сержант Копытов решил уточнить, что происходит.

Тагильчанин ответил, что у него все в порядке, но только он должен перевести деньги на чей-то счет. Полицейские рассказали ему, как иногда граждан обманывают мошенники.

Мужчина особенно не отреагировал на эту информацию, и тогда сержант Копытов попросил дать ему пообщаться с тем человеком, который звонил мужчине. Взяв телефон в руки догадки полицейских подтвердились. Они попросили жертву мошенников проехать с ними в отделение.

На месте они еще подробнее рассказали 27-летнему мужчину, на чью уловку он только что чуть не попался.

Пострадавший пояснил, что для неизвестных он уже взял кредит на 2 миллиона рублей, снял деньги в виде наличных и пошел к банкомату, чтобы из переводить. 135 тысяч он уже успел отправить. Тагильчанин поблагодарил полицейских, что они вовремя его остановили и он не лишился всей суммы.

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