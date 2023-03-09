211 домов ждут капитального ремонта в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 05:02
Published Сегодня, 05:02
Modified Сегодня, 05:02
Updated Сегодня, 05:02
Все работы по плану будут проводить до декабря 2023 года. Капитальный ремонт будет проводиться по следующим адресам: улица Белинского, 180, Бебеля, 184, Техническая улица, 124, Таёжная улица, 7, Сурикова, 50, Серова, 35, Металлургов, 52, Вилонова, 22А, Серова, 39, Просторная улица, 85 и другим.
В документе также указаны суммы, которые потратят на ремонтные работы, и перечень планируемых работ.
Так, замена системы электроэнергии будет проведена по всем адресам, а ремонт отопления проведут в 54 домах. ГВС будет обновлен в 55 домах, новые трубы ХВС поставят в 49 домах, ремонт газоснабжения сделают в 58 домах, а новое водоотведение будет в 50 домах.
Помимо вышеперечисленного, будет проводиться реконструкция крыш, фасада и подвалов, а также починка или замена лифтов и ремонт противопожарной системы.
Напомним, в Нижнем Тагиле в 2023 году капитальный ремонт будет сделан лишь в одном доме.