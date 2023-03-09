211 домов ждут капитального ремонта в Екатеринбурге

Так, замена системы электроэнергии будет проведена по всем адресам, а ремонт отопления проведут в 54 домах. ГВС будет обновлен в 55 домах, новые трубы ХВС поставят в 49 домах, ремонт газоснабжения сделают в 58 домах, а новое водоотведение будет в 50 домах.