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211 домов ждут капитального ремонта в Екатеринбурге

9 марта 2023, 05:02
Фото: 1MI
Администрация Екатеринбурга выложила на официальном сайте документ, в котором указаны дома, где будут проводиться капитальные ремонтные работы в 2023 году.

Все работы по плану будут проводить до декабря 2023 года. Капитальный ремонт будет проводиться по следующим адресам: улица Белинского, 180, Бебеля, 184, Техническая улица, 124, Таёжная улица, 7, Сурикова, 50, Серова, 35, Металлургов, 52, Вилонова, 22А, Серова, 39, Просторная улица, 85 и другим.

В документе также указаны суммы, которые потратят на ремонтные работы, и перечень планируемых работ.

Так, замена системы электроэнергии будет проведена по всем адресам, а ремонт отопления проведут в 54 домах. ГВС будет обновлен в 55 домах, новые трубы ХВС поставят в 49 домах, ремонт газоснабжения сделают в 58 домах, а новое водоотведение будет в 50 домах.

Помимо вышеперечисленного, будет проводиться реконструкция крыш, фасада и подвалов, а также починка или замена лифтов и ремонт противопожарной системы.

Напомним, в Нижнем Тагиле в 2023 году капитальный ремонт будет сделан лишь в одном доме.

Только один дом будет отремонтирован в Нижнем Тагиле в 2023 году фондом капремонта
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#Елизавета Зиборова#Екатеринбург#Свердловская область#Капремонт#Дом#Общество
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